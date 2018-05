Delmenhorst. Zu wenig Personal, ein zu geringes Budget: Galerie-Leiterin Annett Reckert macht mit ihrem Team eine Menge wett. Das Haus hat überregional einen guten Ruf.

Im sehenswerten aktuellen Jahresprogramm der Städtischen Galerie sind annähernd fünf Monaten vergangen. Ein Besuch lohnt sich, wie die aktuelle Ausstellung „Psychotropische Landschaften“ der Künstlerin Isa Melsheimer zeigt. Doch auch der Blick in die jüngste Vergangenheit lohnt, wie der Jahresbericht 2017 zeigt, den Galerie-Leiterin Annett Reckert kürzlich im Fachausschuss vorstellte.

Die Städtische Galerie, der Ort in der Stadt für zeitgenössische Kunst und Klassische Moderne, hat 2017 einmal mehr über die Grenzen der Stadt hinaus seine Bedeutung klar machen können. „Das Haus begreift sich als ein lebendiges Kunstmuseum, das in einem regen Austausch mit seinen Besuchern steht“, sagte Reckert.

Projekt in der Stadtkirche

2017 präsentierte die Städtische Galerie vier eigens konzipierte Ausstellungen in der Villa, vier Projekte in der Remise und überdies noch eine großformatige Videoinstallation in der Stadtkirche. „Mit den Einzel- und Gruppenausstellungen und dem Ausstellungssatelliten in der Stadtkirche konnten wir einmal mehr ein umfangreiches, in die Stadt hineinwirkendes Programm vorstellen“, betonte Reckert. „Dazu gab es ein reiches Angebot vielfältigster museumspädagogischer Aktivitäten für Jung und Alt. Zudem sind fünf begleitende Ausstellungspublikationen erschienen“, ergänzte die umtriebige Galerie-Leiterin.

Aus dem Programm etwas herauszuheben, fällt nicht leicht. Mit Christoph Ruckhäberles „Volkskunst Fabrik“ ist aber ein Höhepunkt gelungen, der über das Linoleum zudem einen engen Bezug zur Stadt herstellte.

In nackten Zahlen sieht die Bilanz der Galerie so aus: Die Ausstellungen und Angebote des Hauses wurden von 11.986 Gästen besucht, ein Höchstwert im Jahresvergleich. Die Einnahmen 2017 betrugen 11.182,04 Euro. Davon entfielen auf Eintrittsgelder 2760 Euro, auf den Katalogverkauf 7684,40 Euro, auf den Museumsshop 737,64 Euro, auf die Zuwendung vom Land Niedersachsen 29000 Euro und auf Zuschüsse von Dritten 66.917,14 Euro.

Personal fehlt

So stark das Programm, gerade in der Kunstvermittlung für Kinder und Jugendliche ist, so schwer wiegen aber auch einige Probleme – vor allem beim Budget und beim Personal. „Seit Sommer 2015 ist die Verwaltungsstelle der Städtischen Galerie von mehrfachen personellen Wechseln betroffen. Diese Instabilität ausgerechnet im Bereich der Mittelverwaltung bleibt bis auf Weiteres ein zentrales Problem“, sagte Reckert. Immerhin habe die vakante Stelle des Hauswarts wiederbesetzt werden können.

Für andere wichtige Kernaufgaben – darunter die Pflege der Sammlung, der Archive und der Bibliothek – fehle nach wie vor Personal. Dies gelte auch für die Arbeit an einer dringend notwendigen Neukonzeptionierung des Klima- und Lichtsystems für beide Häuser und einen besser sichtbareren Außenauftritt des Hauses. „Vor allem auf jüngere Delmenhorster wirkt das Haus wie eine Trutzburg, deren Bestimmung sie nicht kennen“, bedauerte Reckert.