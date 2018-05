Delmenhorst. Wer Meister wird, bekommt ab sofort 4000 Euro als Prämie von der Landesregierung. In Delmenhorst freut man sich über die Gleichstellung von schulischer und beruflicher Ausbildung.

Mit 4000 Euro unterstützt die Landesregierung alle, die ihre Meisterprüfung abgeschlossen haben. „Das erfreut und unbändig. Das ist der erste Schritt der Gleichstellung von schulischer und beruflicher Ausbildung“, freut sich Hartmut Günnemann, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Delmenhorst. „Für eine Reihe von Betriebsnachfolgen brauchen wir hier unbedingt Meister.“ Außerdem sorgten Meister im Betrieb auch in der zweiten Führungsebene dafür, dass hochkomplexe Aufträge durchgeführt werden könnten.

Meisterbrief für viele Berufe nötig

Für 41 Berufe benötigen Nachfolger einen Meisterbrief. Dieser ist nötig, um sich selbstständig zu machen und ausbilden zu dürfen. Doch die Ausbildung zum Meister ist teuer. „Durchschnittlich kostet eine Meisterausbildung im Handwerk inklusive Prüfungsgebühren im Schnitt 12.000 Euro“, teilt Torsten Heidemann, Pressesprecher der Handwerkskammer Oldenburg mit. Das sogenannte Meisterbafög fördert Kosten in Höhe von bis zu 15.000 Euro – ein Teil als Zuschuss, ein Teil als Darlehen. „Bei 12.000 Euro verblieben bisher Kosten von 4.320 Euro bei der Meisterin oder dem Meister. So erklärt sich die Prämie von 4000 Euro durch die Landesregierung“, erklärt Heidemann. Die Landesregierung will damit der sinkenden Zahl der Meisterprüfungen begegnen. Legten Anfang der 2000er Jahre noch über 3000 Personen in Niedersachsen ihre Prüfung ab, waren es 2016 nur noch 2200.

Meisterbrief auf gleicher Höhe wie Bachelorabschluss

Im Kammerbezirk Oldenburg profitierten rund 400 Meisterinnen und Meister pro Jahr von der neuen Förderung. „Das Ziel des Handwerks ist daher die vollständige Befreiung von Lehrgangs-und Prüfungskosten für Teilnehmer von Aufstiegsfortbildungen“, betont Heidemann. Ein Meisterbrief sei auf der gleichen Stufe wie ein Bachelorabschluss angeordnet.

Nicht der letzte Schritt

Über die Entscheidung der Landesregierung freute sich auch der Delmenhorster Landtagsabgeordnete Deniz Kurku (SPD). „Gut ist, dass die Prämie auch rückwirkend an Absolventen ausgezahlt wird, die nach dem 1. September 2017 ihre Prüfung abgelegt haben“, schreibt er in einer Pressemitteilung. Für den Delmenhorster SPD-Abgeordneten steht fest: „Die Prämie macht, neben der verdienten Anerkennung, die Meisterausbildung attraktiver und schafft somit neue Anreize für die dringend benötigten Fachkräfte.“