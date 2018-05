Delmenhorst. Die erstmals angebotene Schlager-Party „E Riva Espania“ hat am Samstagabend gezeigt, dass der Schlager noch immer sehr lebendig ist und viele Freunde hat.

Rund 200 Schlager-Fans waren ins Riva an der Weberstraße gekommen, um ausgelassen zu feiern. Mit dabei waren Biggi, Andi und Conny (Foto), Schlagerfans aus Leidenschaft. Sie waren bereits bei der Schlagerparty in Bremen und dem Schlagermove in Hamburg. Im Riva hat Kai Schmidt alias DJ Kee aufgelegt. Gegen Mitternacht hatte dann noch der Delmenhorster Schlager-Sänger Justin Winter seinen umjubelten Überraschungsauftritt.