Überzeugten: Anna Markova und Gennady Kuznetsov. Foto: Melanie Hohmann

Delmenhorst. In der außergewöhnlichen Atmosphäre der liebevoll renovierten Villa Kaufmann an der Stedinger Straße haben Anna Markova und Gennady Kuznetsov am Wochenende an drei Abenden hintereinander ihr Publikum begeistert.