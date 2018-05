Delmenhorst. Die Diakonie Himmelsthür im Wohnverbund Delmenhorst sucht zum 1. August oder 1. September Teilnehmende des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) oder des Bundesfreiwilligendienstes (BFD).

Im Stadtnorden unterhält die Diakonie Himmelsthür an der Friedensstraße zwei Wohnhäuser für erwachsene Menschen mit einer geistigen Behinderung und Assistenzbedarf. Es gibt auch Angebote für Senioren, die tagsüber zuhause bleiben. Ein weiteres Haus im Stadtsüden an der Amundsenstraße befindet sich im Bau und wird voraussichtlich im Herbst 2018 eröffnet. Hinzu kommen mehrere Wohnungen der GSG an der Düsternortstraße. Dieses Wohnangebot richtet sich an Personen, die bereits über Kompetenzen hinsichtlich einer selbständigen Lebensweise verfügen. In allen Bereichen können sich Freiwillige – auch Ehrenamtliche – einbringen.

Jetzt melden

Das FSJ richtet sich an junge Menschen im Alter von 16 bis 27 Jahren, im BFD gibt es keine Altersbegrenzung nach oben. Ein Führerschein ist von Vorteil. Freiwillige erhalten 370 Euro pro Monat Taschengeld, haben Anspruch auf Urlaub und Kindergeld und nehmen an den Seminaren des Trägers, das Diakonische Werk in Niedersachsen, teil.

Interessierte melden sich bei Barbara Wündisch-Konz unter Telefon (04431) 836877, bei Tanja Gürbüz unter (0162) 2182333 oder per E-Mail an tanja.guerbuez@dh-himmelsthuer.de (für die Friedensstraße) oder bei Ines Gutsmann, (0152) 28819875, E-Mail ines.gutsmann@dh-himmelsthuer.de (für die Amundsenstraße und GSG-Wohnungen).