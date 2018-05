Delmenhorst. Im markanten Eckhaus Oldenburger Straße/Mühlenstraße geht in Kürze eine Ära zu Ende: Nach 40 Jahren gibt Max Wildfeuer sein gleichnamiges Eisenwarengeschäft aus Altersgründen und mangels Nachfolger auf.

Gegen die Konkurrenz der großen Baumärkte hatte sich der gebürtige Bayer mit seinem Fachgeschäft lange halten können. Zuletzt aber hat vor allem das Internet alteingesessenen Spezialisten das Leben schwer gemacht. Im Jahre 1913 hatte Wilhelm Heinzel in dem Haus Oldenburger Straße 205 eine Eisenwarenhandlung eröffnet, wie aus einem Artikel im Kreisblatt von 1938 zum 25-jährigen Bestehen der Firma Heinzel hervorgeht. In dieser Postkartenansicht mit Poststempel von 1921 prangt über dem Schaufenster allerdings der Name „Herm. Hinr. Rüdebusch“. Foto: dk-Archiv