Delmenhorst. Im Zweiten Weltkrieg wurde „gebrauchtes Haushaltsgut“ an Ausgebombte verkauft. Dahinter verbarg sich der Raub jüdischen Eigentums.

Es klang ganz harmlos. In Anzeigen in den Zeitungen wurde die Delmenhorster Bevölkerung in den Jahren 1943/44 immer wieder auf den „Verkauf von gebrauchtem Haushaltsgut“ hingewiesen. „Sessel, Stühle, Tische, Schränke, Vitrinen und Kleinmöbel“ sollten an Bombengeschädigte abgegeben oder auch freihändig verkauft werden. Was verschwiegen wurde: Es handelte sich dabei um Mobiliar, das jüdischen Einwohnern im besetzten Holland geraubt worden war.

Aufgrund eines Vorschlages von Alfred Rosenberg, NS-Ideologe und Reichsminister, hatte die „Dienststelle Westen“ ab 1942 damit begonnen, das in Holland beschlagnahmte jüdische Eigentum zu „erfassen“, um damit bombengeschädigte Einwohner des Deutschen Reiches zu entschädigen.

Tausende Waggons nach Delmenhorst

Wie Margarete Rosenbohm-Plate dazu in einem Beitrag im Oldenburger Jahrbuch von 2003 ausgeführt hat, gelangten 1943/44 5988 Waggons per Bahn in den Gau Weser-Ems, von denen allein in Delmenhorst 3175 ankamen. Warum die Delmestadt derartig „begünstigt“ wurde, ist nicht ganz klar. Rosenbohm-Plate nimmt an, dass davon über den großen Verschiebebahnhof viele Waggons nach Bremen weiterbefördert wurden. Stadtarchivar Christoph Brunken ist der Meinung, dass die Gauleitung die Arbeiterstadt Delmenhorst besonders beliefern wollte, wohl um die Stimmung in der nicht gerade begüterten Bevölkerung zu verbessern.

Kostenlos zur Aussteuer

Am 15. Januar 1943 wurde von den Beigeordneten der Stadtverwaltung über die geplante Verteil- und Verkaufsaktion beraten. Seinerzeit waren bei den Delmenhorster Linoleumwerken schon „holländische Möbel“, wie im Protokoll verschleiernd vermerkt wurde, eingelagert worden. Um die Abgabe zu beschleunigen, wurde „Stadtrat Osthaus beauftragt, sämtliche Arbeiten, die mit dieser Möbelaktion verbunden sind, gemeinsam mit dem Kaufmann Mester zu übernehmen“.

Da es angeblich nicht möglich war, die Verkaufserlöse direkt an die Stadtkasse einzuzahlen, wurde Osthaus kurze Zeit später als Geldverwalter und dafür zuständiger Treuhänder eingesetzt. Unter anderem wurden der Hausrat und die Möbel im „Saal der Harmonie an der Stedinger Straße ausgestellt und Kreisleiter Heinrich Thümler lud ein, sich zu bedienen. Junge Ehepaare konnten kostenlos zu einer Aussteuer gelangen, andere Interessenten mussten allerdings etwas bezahlen“.

Funktionäre bedienten sich

Andere Ausgabeorte waren die Markthalle (Schlafzimmer, Schränke, Tische, Kleinmöbel, Emaille-, Zink- und Porzellanwaren) sowie die Turnhalle an der Stedinger Straße, in der außerdem noch Vitrinen gelagert wurden.

Obwohl von den zuständigen Stellen die Herkunft der Einrichtungsgegenstände nicht bekannt gegeben wurde, hat man innerhalb der Delmenhorster Bevölkerung davon gewusst. Auch wird von Zeitzeugen berichtet, dass sich NSDAP-Funktionäre, bevor die allgemeine Verteilungsaktion begann, selbst versorgt haben.