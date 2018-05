Delmenhorst/Münster. „Suche Frieden“ ist in diesem Jahr das Motto des Katholikentags gewesen, zu dem am Freitag das Dekanat Delmenhorst aufgebrochen ist. „Suche einen Sitzplatz“ hätte das Leitwort auch lauten können.

Zum ersten Mal ist das Dekanat Delmenhorst jetzt zu einem Katholikentag gefahren. Denn in diesem Jahr fand er im eigenen Bistum statt, in Münster, fast vor der Haustür. Die Stadt war voller Menschen, die sich die blauen Katholikentagschals um den Kopf, den Hals oder die Hüfte gebunden hatten.

Mit zwei Bussen angereist

Mit zwei Reisebussen machten sich am Brückentag 98 Katholiken aus Delmenhorst, Ganderkesee, Hude und Umgebung auf den Weg in ihre Bistumsstadt. „Wir waren schon 2009 beim evangelischen Kirchentag in Bremen und vor zehn Jahren beim Kirchentag in Osnabrück. Aber das war nur mit der Gemeinde, nicht mit dem ganzen Dekanat. Da waren die Kirchen teilweise wegen Überfüllung geschlossen“, sagte Pastoralreferentin Sabine Ciomber-Günther vor der Fahrt. In Münster sollte es teilweise ähnlich voll werden.

Weil die Pastoralreferentin am Gymnasium an der Willmsstraße Religionsunterricht gibt, suchte sie auf dem Katholikentag überwiegend religionspädagogische Inspirationen. „Ich freue mich aber auch auf die Veranstaltung ‚Warum machst du das eigentlich? – Valerie und der Priester‘“, ergänzte sie. „Valerie Schönian ist eine Journalistin aus Berlin, die zwar nicht an Gott glaubt, sich aber für den katholischen Glauben interessiert.“ Vom Katholikentag brachte sich Ciomber-Günther dann Schönians Buch „Halleluja – wie ich versuchte, die katholische Kirche zu verstehen“ mit. „Ich habe auch Fachliteratur gekauft, aber dieses Buch habe ich mir für den Urlaub mitgenommen“, sagte sie.

Stadt des Westfälischen Friedens

Da Münster die Stadt des Westfälischen Friedens ist, lautete das Motto in diesem Jahr „Suche Frieden“. „Das Thema Frieden ist wichtig“, betonte Marianne Weigel (64) aus Dwoberg. „Und sehr aktuell“, ergänzte ihr Mann Dieter (65). Sie freute sich besonders auf Benediktinerpater Anselm Grün, der viele spirituelle Bücher verfasst hat. Dieter Weigel war schon sehr gespannt auf die Podiumsgespräche und die Kirchenmeile.

Auf der Kirchenmeile haben sich verschiedene kirchliche Institutionen mit 350 Ständen vorgestellt. Teilweise haben sie Mitmach-Aktionen angeboten, mache hatten auch das Motto eingebunden. So könnte man beispielsweise am ökumenischen Stand der Bistümer Erfurt, Magdeburg und der Sächsischen Landeskirche Gedanken zu Friedensbotschaften Jesu auf Papier stempeln.

Veranstaltungen ausverkauft

Einer der Höhepunkte war eine Diskussion mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Heinz Friedrich (82) aus Brendel wollte dort unbedingt hin. „Aber ich bin zur Bundeskanzlerin gar nicht reingekommen“, sagte er abends auf dem Rückweg. „Es war einfach zu voll.“ Auch andere Mitreisende waren darüber verärgert, dass sie Veranstaltungen nicht besuchen konnten, weil sie ausverkauft oder die Shuttlebusse so unzuverlässig gefahren waren, dass die Besucher zu spät kamen.

Statt dem Auftritt von Merkel konnte sich Friedrich aber eine Podiumsdiskussion ansehen, an der unter anderen Agrarministerin Julia Klöckner teilnehmen sollte. „Der Sprecher hatte aber gesagt, dass sie wieder nach Hause gefahren sei, weil ihr Vater im Sterben liegt“, erzählte Friedrich. „Da sind wir alle aufgestanden und haben das Vaterunser gebetet.“