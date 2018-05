Delmenhorst. Ausnahmslos jeder Siebtklässler in Delmenhorst wird im Sommer wieder in seiner Medienkompetenz geschult werden. So soll eine spätere Medienabhängigkeit verhindert werden.

Eines der größten Präventionsprogramme für Schüler in Delmenhorst geht bald wieder an den Start: Der Verein „Smiley“ wird sämtliche Siebtklässler der Stadt, insgesamt 32 Klassen, in ihrer Medienkompetenz schulen. Verantwortliche der Aktion sind die AG Schule im Kommunalen Präventionsrat (KPR) und der Verein zur Förderung zur kommunalen Kriminalprävention. Das Projekt wurde jetzt mit einer Spende von 2500 Euro vom Rotary Club Delmenhorst unterstützt.

Austausch über 90 Minuten

„Jeder Siebtklässler der Stadt wird erreicht, von der Förderschule bis zum Gymnasium – das ist ziemlich einmalig“, sagt Tim Berthold von der Drogenberatung (drob) und der AG Schule über das Präventionsprojekt. Dabei sprechen Pädagogen von „Smiley“ über 90 Minuten mit den Schülern über ihren Medienkonsum. „Es geht eher um Kompetenzvermittlung als um Suchtprävention“, sagt Berthold. „Aber die Medienkompetenz soll dazu beitragen, Abhängigkeiten zu vermeiden.“

„Schüler geben Infos über sich oft unbedarft preis“

Die Pädagogen gehen beispielsweise auf Probleme wie Mobbing oder Beleidigungen in Whats-App-Klassenchats oder auf Privatsphären-Einstellungen bei Facebook ein. „Oft legen Schüler ihr Facebook-Profil unbedarft an und bemerken gar nicht, dass sie öffentlich viel mehr über sich preisgeben, als sie eigentlich wollen.“ Ein ganzer Strauß an Themen der Mediennutzung werde abgedeckt – oft richteten sich die Pädagogen an den Themen in den einzelnen Klassen selbst aus.

Rotarer greifen mit Spende wiederholt unter die Arme

Kaum zu glauben: Innerhalb von zwei Wochen wird diese Mammut-Beratung Anfang Juni für insgesamt rund 1000 Delmenhorster Schüler abgeschlossen sein. Das Projekt wird zum wiederholten Male von den Rotariern unterstützt, die sich im Wesentlichen für die Themen Jugendbildung und Nachhaltigkeit einsetzen.