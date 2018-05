Das neue Stück ist eigens für das „Theaterfestival für neue Niederdeutsche Dramatik“ geschrieben worden. Die Premiere läuft in Ganderkesee.

Ein „spaßiges Massaker in fünf Akten“, so kündigt die Jugendgruppe „Jungs un Deerns“ des Niederdeutschen Theaters Delmenhorst (NTD) ihr neues Stück „Dat Vermächtnis vun de Falkenborg“ an, das am Mittwoch, 23. Mai, Premiere in der Aula des Gymnasiums Ganderkesee feiert. Das Stück ist, wie auch das vorherige Jugendstück „De Falkenborg“, von Martina Brünjes und Timo Brünjes geschrieben worden. Die beiden Autoren haben auch erneut die Regie übernommen.

Geheimnis auf der Spur

Zum Stück: Der kürzlich verstorbene Burgherr derer zu Falkenborg kannte seine Erben. So ist es nicht verwunderlich, dass sein Vermächtnis nicht nur mit einem großen Geheimnis, sondern auch mit einer ungewöhnlichen Aufgabe verbunden ist. Dazu treibt noch ein Mörder unter den Nachkommen sein Unwesen. Was die Patienten der „Psychischen Heilanstalt für präkriminelle Menschen“ damit zu tun haben und warum hier nichts ist, wie es scheint, das gilt es herauszufinden.

Das Stück „Dat Vermächtnis vun de Falkenborg“ ist eigens für das „Theaterfestival für neue Niederdeutsche Dramatik“ geschrieben, das vom 25. bis zum 27. Mai in Cuxhaven läuft. „Wir freuen uns sehr darüber, dass unsere Jugendgruppe bei dieser komplett neuen Veranstaltung des Bühnenbundes Niedersachsen und Bremen dabei ist, denn hier werden auch Stücke aus dem Abendprogramm der Niederdeutschen Bühnen präsentiert, so etwa auch ,My Fair Lady – Op Platt‘“, sagt Niklas Müller vom NTD.