Delmenhorst/Kolding. Zum 750. Geburtstag der Partnerstadt Kolding ist eine Delmenhorster Delegation nach Dänemark gereist. Sie feierten in königlicher Gesellschaft.

Delmenhorsts Partnerstadt Kolding hat vor wenigen Tagen das 750-jährige Bestehen des altehrwürdigen Schlosses Koldinghus und der darum herum entstandenen Stadt gefeiert. Eine Delmenhorster Delegation, um Ratsfrau Margret Hantke (SPD), der Vorsitzendin des Partnerschaftskreises Kolding, Käthe Stüve, sowie Ute Winsemann, Sachbearbeiterin für Städtepartnerschaften in der Verwaltung, gehörte zu den Ehrengästen der Feierlichkeiten.

Delmenhorster feiern mit dänischer Königin

Das Delmenhorster Trio feierte in königlicher Gesellschaft. Die dänische Königin Margrethe II und ihre Schwestern Benedikte und Anne-Marie kamen zu der Feier im Schloss. Ebenso gehörten der dänische Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen sowie weitere Mitglieder der dänischen Regierung der Feiergesellschaft an.

Ein Besuch mit Seltenheitswert

Tausende Menschen waren auf die eiszeitliche Anhöhe in der Stadtmitte gekommen, um am Festprogramm im Schloss und auf dem Hof der angrenzenden Stallungen teilzunehmen und den einen oder anderen Blick auf das royale Trio zu erhaschen. So richtig nah an die königlichen Schwestern heran, kamen allerdings nur die geladenen Gäste. Dass alle drei auf einmal einer Veranstaltung beiwohnen, ist laut der Stadt Delmenhorst eine Seltenheit. Es wurde von den Verantwortlichen als besondere Ehre aufgefasst und stelle die Bedeutung von Kolding innerhalb Dänemarks heraus.

Delmenhorster erkunden die Partnerstadt

Für die Delmenhorster Delegation stand neben dem Festprogramm auch eine Führung durch die Stadt auf dem Plan. Ein Abendessen mit weiteren Vertretern aus Politik und Verwaltung sowie Gästen aus der finnischen Partnerstadt Lappeenranta gehörten ebenso zum Programm. Die restliche Zeit des Kolding-Besuchs nutzte die Delmenhorster Delegation auch für einen Ausflug in den Geografischen Garten. In einer zu der Anlage gehörenden Miniaturstadt, die Kolding um 1860/70 nachbildet, stehen auch mehrere von Delmenhorstern gesponserte Häuser.

Käthe Stüve: „Kolding ist meine zweite Heimat geworden“

„Wenn ich in Kolding bin, fühle ich mich gar nicht als Gast“, bilanzierte Partnerschaftskreis-Vorsitzende Käthe Stüve, „Ich war schon so oft dort, dass die Stadt meine zweite Heimat geworden ist.“ Auch Ratsfrau Hantke, die die Partnerstadt zum ersten Mal besuchte, zeigte sich begeistert. „Die Menschen sind so freundlich, der Bürgermeister hat uns so nett aufgenommen“, schwärmte sie, „Ich werde mit Sicherheit noch einmal wiederkommen, ob mit einer Delegation oder privat.“