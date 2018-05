Delmenhorst. Die Musik-Theater-AG des Max-Planck-Gymnasiums probt intensiv für die Premiere ihres neuesten Stücks. Das Musical „Swinging Berlin – Tanzen verboten“ lässt die Zeit der von den Nazis verfolgten „Swing Kids“ wieder aufleben.

Einblicke in eine dunkle Zeit, als selbst das unbeschwerte Hören von Musik schlimme Konsequenzen nach sich ziehen konnte, gewährt die neueste Inszenierung der Musik-Theater-AG des Max-Planck-Gymnasiums. Das Musical „Swinging Berlin – Tanzen verboten“ spielt im Berlin des Jahres 1941, das lebenslustige Treiben der sogenannten Swing Kids galt den Nazis als „entartet“ und „undeutsch“.

Vier Aufführungen im Kleinen Haus

Damit setzt das inklusive Liveband rund 40 Schülerinnen und Schüler aus den Klassen neun bis zwölf umfassende Ensemble die Tradition der vergangenen Jahr fort, Stücke mit gesellschaftspolitischer oder historischer Relevanz aufzuführen. Premiere ist am Freitag, 1. Juni, ab 19 Uhr im Kleinen Haus. Weitere Gelegenheiten, das mit viel Zeitkolorit aufwartende Stück zu sehen, gibt es am 3., 6. und 8. Juni am selben Ort und zur selben Zeit.

Lindy Hop in Workshops erlernt

Das ganze Schuljahr über bereiten sich die Teilnehmer der Musik-Theater-AG unter der Gesamtleitung von Kristina Köhne und Anders Becker – für den musikalischen Part zeichnet Jürgen Schmelz verantwortlich – auf die Aufführungen vor. Um die Grundschritte des in den USA in den 1930er Jahren kreierten Swing-Tanzstils Lindy Hop einzuüben, wurden zwei Workshops in einer Bremer Tanzschule besucht. Bei Kostümen und Requisiten half das Bremer Theater mit seinem großen Fundus aus. Einige Kostüme wurden von den Mitwirkenden selbst geschneidert.

Clique von „Swing Kids“ im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt der Handlung steht eine Clique junger Leute, die sich jeden Tag in Leos Bar treffen und ihrer großen Leidenschaft frönen, dem von den Nazis verbotenen Swing. Für die Barbesitzer, für die plötzlich aufgetauchte junge Jüdin Emma und für die Jugendlichen wird die Situation immer gefährlicher.

Lebenslust und Tragik miteinander verwoben

Kristina Köhne kündigt eine schwungvolle Inszenierung an, die das von der Lässigkeit der Swing-Ära geprägte Lebensgefühl der „Swing Kids“ in Musik, Tanzchoreografien, Sprache und Mode nachempfindet. Zugleich werde die Tragik einzelner Schicksale in dieser Zeit greifbar.