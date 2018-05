Delmenhorst. Ende Mai ist für die Fleischerei Schimmel Schluss, weil sich trotz guter Geschäfte kein Nachfolger finden ließ. Ein beliebter Teil des Unternehmens wird aber weiterleben und auch ein Leerstand bleibt aus.

Eine Fleischerei ist zu arbeitsaufwendig, glaubt Peter Schimmel. „Ich habe versucht, über die Kammer einen Nachfolger zu finden, aber leider war das nicht möglich“, bedauert der 66-Jährige. 1948 begann die Familie Schimmel mit einer Fleischerei in Delmenhorst, seit 1975 existiert das Geschäft mit benachbarter Bäckerei am Blücherweg. „Wir hatten in den 80ern mit den großen Kaufhäusern zu kämpfen, aber seit 15 Jahren sind die Leute wieder bereit für gute Ware und Service etwas mehr zu bezahlen.“ Somit müsse die Fleischerei Schimmel nur schließen, weil er in den wohlverdienten Ruhestand gehe. Auch seine Töchter oder sein Schwiegersohn hätten kein Interesse an einer Übernahme. „Es ist harte Arbeit“, gibt Schimmel zu, und die werde durch viele Auflagen der EU noch schwieriger gemacht.

Spaß an der Arbeit fehlte nicht

Peter Schimmel ist immer gerne zur Arbeit gegangen. „Spaß gemacht hat mir alles, vor allem die Wurstproduktion.“ Bis Dezember stand er auch samstags auf dem Delmenhorster Wochenmarkt. „Das war immer ein großer Spaßfaktor – ich bin einDraußen-Typ.“ Generell werde es ihm schwer fallen aufzuhören, dafür könne er sich jetzt seinen Hobbys, zum Beispiel dem Angeln widmen.

Alle Angestellten hätten eine neue Stelle gefunden. „Eine hat seit der Ausbildung 37 Jahre hier gearbeitet. Es waren alle zufrieden und Peter war als Chef sehr beliebt“, sagt Kerstin Schimmel. Glücklicherweise seien Fleischereiverkäufer gesuchte Arbeitskräfte, „fast schon mit Kopfgeld“, scherzt die Co-Chefin.

Familie hat immer zusammengehalten

Die Fleischerei war immer ein Familienprojekt. Gegründet vom Vater, übernommen von Peters Halbbruder Erhard Römer, der ihn ausbildete und ein weiterer Bruder, Fritz Schimmel, arbeitete von 1974 bis 2016 als Geselle im Betrieb. „Die beiden haben nebeneinander Hand in Hand gearbeitet“, betont Kerstin Schimmel.

Sie wird die Familientradition in neuem und kleineren Rahmen weiterführen. Die bisher benachbarte Filiale der Delmenhorster Bäckerei Timmermann mit Inhaber Torsten Cuda wird die Räume der Fleischerei spätestens ab Ende Juni ausfüllen. „Es wird auch Sitzgelegenheiten geben, Kaffee und belegte Brötchen“, verspricht Cuda.

Außerdem die beliebten Schnitzel, Frikadellen, Suppen und Salate aus der Fleischerei, um die sich Kerstin Schimmel kümmern wird. „Ich stoße Anfang August als Angestellte dazu – Das wird von den Kunden positiv aufgenommen“, sagt die 48-Jährige. Somit würden auch die 70 Jahre alten Familienrezepte weiter genutzt. Und auch ein Leerstand in der großen Fleischerei bleibt aus.