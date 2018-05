Delmenhorst. Gelbe Ente, roter Schnabel: Der Lions Club Gräfin Hedwig lässt am Samstag, 23. Juni, wieder 1500 Plastikenten zu Wasser – und das wie immer für den guten Zweck.

Das sechste Delmenhorster Entenrennen startet um 12 Uhr an der Delme-Brücke an der Bismarckstraße. Wer Preise gewinnen will, muss sich für fünf Euro die Renn-Nummer einer Ente sichern. Der Verkauf der Nummern startet am kommenden Mittwoch, 16. Mai.

Rund ums Entenrennen ist in der Markthalle ein buntes Programm geplant. Unter andrem spielt die Band vom Gut Dauelsberg.