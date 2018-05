Delmenhorst. Karl Valentin und Liesl Karlstadt bildeten im vergangen Jahrhundert ein namenhaftes Komiker-Duo. Ihre zeitlosen Sketche sind am 1. und 8. Juni in der Buchhandlung Jünemann zu sehen.

Absurd und vor allem lustig soll es zugehen, wenn der Delmenhorster Schauspieler Johannes Mitternacht im kommenden Monat in die Rollen eines fast vergessenen Humoristen schlüpft: An den Freitagen, 1. und 8. Juni, gastiert er mit der Theaterlesung „Karl Valentin – tragischer Komödiant und Sprachakrobat“ jeweils um 20 Uhr in der Buchhandlung Sabine Jünemann. „Das werden zwei echt witzige Abende“, verspricht der Protagonist schon einmal vorab.

„Großvaters heutiger Comedians“

Über die Sketche und Texte des „Großvaters heutiger Comedians“, wie Mitternacht Valentin demutsvoll nennt, könne immer noch gelacht werden. Obwohl der Münchener Komiker 1948 verstarb und sich damit in diesem Jahr sein 70. Todestag jährt, seien seine Werke zum Großteil noch nicht veraltet. Zusammen mit der Huderin Anne Pophanken, die die Rollen von Liesl Karlstadt mimen wird, spielt Mitternacht Szenen nach, über die sich das Publikum schon im vergangenen Jahrhundert amüsiert hat.

„Typbedingt werden wir aber nicht die Personen Valentin und Karlstadt verkörpern“, verdeutlicht Mitternacht das Vorhaben. Gespielt werden deshalb auch nur Szenen, die zu den beiden Darstellern passen. So zum Beispiel der Sketch „In der Apotheke“, in dem ein Kunde und eine Apothekerin ein skurriles Gespräch führen. „Den kenne ich schon seit Kindheitstagen“, verriet Pophanken. Zudem wird das Publikum auch einiges über die Person Karl Valentin erfahren, dessen privates Leben die Bühne gespiegelt hat und ebenfalls tragisch-komisches verlaufen ist.

Vorverkauf läuft

Ähnlich wie das Duo Valentin/Karlstadt arbeiten auch Mitternacht und Pophanken nicht zum ersten Mal zusammen. Zuletzt hatten die beiden 2016 einen literarischen Spaziergang durch die Graft unternommen, bei dem Shakespeares Abenteuer im Mittelpunkt standen. „Valentins Komik braucht aber einen festen Raum, deshalb haben wir uns diesmal für die Buchhandlung entschieden“, erklärt Mitternacht.

Der Vorverkauf für die Theaterlesung hat begonnen. Die Tickets kosten jeweils zehn Euro und können in der Buchhandlung Jünemann an der Langen Straße 37 erstanden werden.