(v.li.) Lehrer Pierre Schulze betreute die Schüler Willy Hentschel, Florian Heinrich, Sergej Barakowa und Jens Horstmann. Gerhard Kropp von der Firma Ilsemann Automatik begleitete die Schüler.

Delmenhorst. Ein Jahr lang haben 22 Schüler der Technikerschule an der BBS II in Delmenhorst in regionalen Unternehmen an praxisnahen Projekten gearbeitet. Die Ergebnisse stellten die staatlich geprüften Techniker am Dienstag, 8. Mai, ihren Mitschülern, Lehrern und Unternehmensvertretern vor.