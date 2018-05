Quergedacht: Die Feste feiern, wie sie fallen

Delmenhorst. Am 9. Mai ist stets ne Menge los. Die neue Folge Quergedacht blickt auf das Glück beim Minigolf, verlorene Socken und sonstige Höhepunkte.

Der 9. Mai ist ein besonderer Tag. Die Russen zum Beispiel feiern an diesem Tag in jedem Jahr das Ende des „Großen Vaterländischen Krieges“, also den Sieg über Nazi-Deutschland im Mai 45. Und das ist, um einmal eine Floskel zu gebrauchen, auch gut so. Doch der 9. Mai steht noch für drei weitere Feiertage. In den USA etwa wird der „Nationale Minigolf-Tag“ begangen. Noch internationaler ist der „Tag der verlorenen Socke“, der „Lost Socks Memorial Day“, der ebenfalls fest im Kalender verankert ist. Und die Brasilianer, die kommen an diesem Tag zusammen – zum „Día del Orgasmo“. Eine Übersetzung erübrigt sich hier, Sinn und Zweck des Tages verstehen sich von selbst.

Warum nicht alles verbinden?

Wer an diesem Tag genug Zeit hat, der könnte zumindest die drei letztgenannten Gedenktage parallel begehen. Eine Partie Minigolf, dabei nur einen Fuß bestrumpft, und die Ekstase stellt sich dann auch noch irgendwie ein. Wie schön es ist, beim Minigolf erfolgreich zu putten, weiß ja jeder, der schon das Glück hatte, einmal einen unmöglichen Ball zu versenken. Und wie bedrückend es ist, wenn die Waschmaschine wieder eine Socke gefressen zu haben scheint, ist auch geläufig. Und zum „Día del Orgasmo“ steht schon in der Bibel geschrieben, welche Wonne es sein kann, wenn „er sie erkennt“. Aber: Vorher Socken aus! Mann muss die Feste feiern, wie sie fallen.