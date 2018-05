Delmenhorst. Noch machen die 324 Autos mit Elektro- oder Hybridantrieb nur einen Bruchteil der Fahrzeuge auf Delmenhorster Straßen aus. Aber das Ladesäulen-Netz verbessert sich zunehmend, was Autofahrern eine der größten Sorgen im Bezug auf Elektromobilität nimmt.

Elektroautos mögen die Zukunft sein, die Gegenwart bestimmen sie in Delmenhorst noch nicht. Gerade mal 44 reine Elektrofahrzeuge fahren aktuell durch die Stadt, bei einer Gesamtzahl von fast 42.000 zugelassenen Autos. Hinzu kommen immerhin 280 Fahrzeuge mit Hybridantrieb, die meisten von ihnen kombinieren Benzin- und Elektromotor, berichtet Horst Janocha, Fachbereichsleiter für Bürgerangelegenheiten. Immerhin hat sich damit die Zahl der E-Fahrzeuge seit Ende 2015 in etwa verdoppelt und auch die Zahl der Stromtankstellen wächst stetig. Neun gibt es aktuell in Delmenhorst, je drei in den Nachbarkommunen Ganderkesee und Stuhr.

E-Autos werden überwiegend zuhause geladen

Betrieben werden viele der Ladestationen vom Oldenburger Energieversorger EWE mit verschiedenen Kooperationspartnern. „Die Zahl der Ladesäulen steigt stark an, im EWE-Kerngebiet sind es jetzt schon 240“, sagt EWE-Pressesprecher Dietmar Bücker. Auch die Nutzung nehme zu, von 100 bis 120 Ladevorgängen monatlich im Jahr 2017 auf 160 im März 2018. Im Schnitt fänden aber 80 Prozent der Ladevorgänge zuhause und nur 20 Prozent an öffentlichen Stromtankstellen statt. „Das ist ja ein Reiz der E-Autos, dass sie zuhause an der Steckdose oder Wallbox aufgeladen werden können“, erklärt Bücker. Für die 35 bis 40 Kilometer täglich, die viele Autofahrer nicht überschreiten, reiche diese Ladung aus.

Autohändler beantworten noch viele Fragen

Die Schnellladesäule beim auf VW und Nissan spezialisierten Autohaus Wako an der Seestraße wird täglich von E-Autofahrern angesteuert, beobachtet Juniorchef Maximilian Nitsch. Er bemerkt ein steigendes Interesse vor allem an reinen Elektroautos, weniger an Hybridfahrzeugen. Gerade der neue Nissan Leaf verkaufe sich deutlich besser als die Vorgänger. „Aber wir merken, dass Kunden noch viele Fragen und Ängste haben“, sagt Nitsch. Allen voran die Befürchtung, dass das Ladesäulen-Netz nicht dicht genug und die Reichweite zu gering sei, sodass man mit seinem Auto stehen bleibt. „Wir sehen es als Stadtauto, das muss nicht hunderte Kilometer weit fahren“, sagt der Autohändler.

E-Autos im Firmen-Fuhrpark

Neben Privatleuten, die das E-Auto langsam aber sicher für sich entdecken, fördern zunehmend Unternehmen die Elektromobilität. So hat die Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) in Kooperation mit der EWE bereits 21 Stromtankstellen in der Region eingeweiht, 30 sollen es bis Ende 2018 sein. Zudem zählen zum LzO-Fuhrpark fünf E-Fahrzeuge, die nach Unternehmensauskunft „inzwischen mehr als 25.000 Kilometer emissionsfrei und geräuschlos zurückgelegt haben“. Gratis grünen Strom gibt es an zwei Ladesäulen der Stadtwerkegruppe Delmenhorst.

Konzept zu Elektromobilität für Delmenhorst in Arbeit

All diese Anstrengungen bei E-Autos sowie bei E-Bikes und im Öffentlichen Personennahverkehr soll das Elektromobilitätskonzept bündeln, das die Bremer Planersocietät bis Mitte 2019 im Auftrag der Stadt erstellt. Derzeit läuft die Bestandsaufnahme und der Mobilitätsbedarf verschiedener Zielgruppen soll erhoben werden, unter anderem mit einer Online-Umfrage, die bis zum 3. Juni läuft. Letztlich geht es bei dem vom Bund mit einem hohen fünfstelligen Betrag geförderten Projekt darum, Potenziale für E-Mobilität zu ermitteln und konkrete Maßnahmen für Delmenhorst zu entwickeln. „Elektromobilität ist kein Selbstzweck“, betont der Delmenhorster Klimaschutzmanager Dr. Christian Pade, „sondern der Versuch, die gegenwärtigen und zukünftigen Mobilitätsbedarfe umwelt- und klimafreundlich zu befriedigen.“