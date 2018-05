Delmenhorst. Die Schulferien kommen näher und damit auch das jährliche Sommerprogramm des Fachdiensts Jugendarbeit. Mehr als 130 Veranstaltungen werden dabei von den verschiedenen Häusern angeboten.

135 Veranstaltungen umfasst das abwechslungsreiche Sommerferienprogramm des Fachdiensts Jugendarbeit der Stadt Delmenhorst. Die künstlerischen, musikalischen oder sportlichen Aktionen finden dabei im Zeitraum vom 28. Juni bis zum 8. August statt. Die Anmeldungen zu diesen sind ab Montag, 14. Mai, auf der Webseite der Ferienaktionen Delmenhorst möglich.

Wie jedes Jahr werden die 1737 Plätze verlost, die glücklichen Gewinner werden dann ab dem 5. Juni per E-Mail benachrichtigt, ob die Teilnahme klappt.

Jugendhäuser mitindividuellem Angebot

Den Auftakt der Veranstaltungsreihe bildet das Sommerferieneröffnungsfest der Delmenhorster Jugendhäuser und des Familienzentrums Villa am Donnerstag, 28. Juni. Gefeiert werden kann auch am 31. Juli zum 40-jährigen Jubiläum des Jugendhauses Wittekindstraße. Unter dem Motto „Cool Tour“ lädt das Spielhaus Beethovenstraße hingegen zu einer Reise in verschiedene Kulturen ein, die musikalisch, künstlerisch und spielerisch kennengelernt werden. Kinder, die sich für Fotografie interessieren, sind bei der Aktion „Ab durch die Linse“ des Jugendhauses Sachsenstraße in Zusammenarbeit mit dem Nordwolle-Museum aufgehoben. Darüber hinaus werden auch Veranstaltungen für Familien angeboten. Das Jugendhaus Casablanca veranstaltet zusammen mit dem Familienzentrum Villa aufgrund der positiven Resonanz des vorherigen Jahres erneut einen Familienausflug nach Timmendorf. Ebenfalls im Angebot des Familienzentrums sind ein Musicalworkshop sowie ein Hip-Hop-Kurs. Außerdem wird die sechste Minigolf-Meisterschaft vom Jugendhaus Hasport veranstaltet. Ein strahlender Sieger wird auch bei der Dart-WM des Kinder- und Jugendhauses Horizont gekürt.

Jeder soll an Kursenteilnehmen können

Das vollständige Ferienangebot der Jugendhäuser lässt sich in den Broschüren der Jugendhäuser nachlesen. Die Teilnahmegebühren der Kurse fallen unterschiedlich aus. 44 der 135 Aktionen sind dabei kostenlos, für eine finanzielle Unterstützung kann überdies der Bildungs- und Teilhabegutschein beantragt werden.