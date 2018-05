Das sind die Ziele für den Vatertag 2018 in Delmenhorst MEC öffnen

Radler für Radler: Auf dem Rathausplatz in Delmenhorst gibt es auch in diesem Jahr wieder den Frühtanz. Archivfoto: Marco Julius

Delmenhorst. Rauf auf den Sattel und ab zur Party: Nach diesem Motto werden auch am Donnerstag in Delmenhorst wieder viele Väter und Feierfreunde verfahren. Zum Vatertag 2018 gibt es einige Ziele in Delmenhorst.