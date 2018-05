Delmenhorst. Ratten im Vogelhaus, auf den Balkonen und rund um den Müllplatz: Mieterin Barbara Meinken aus Delmenhorst fordert gelbe Tonnen, denn die Säcke lockten die Nager an.

Der kleine Müllsammelplatz gegenüber der Realschule Holbeinstraße ist völlig untertunnelt. Ratten haben sich dort eingenistet, vermutlich angelockt von gelben Säcken, vermutet Mieterin Barbara Mainka. Aber das angerichtete Büfett reicht den Nagern schon lange nicht mehr. „Die erste Ratte auf meiner Terrasse war im Mai 2017.“ Eine Nachbarin ein Stockwerk über ihr sei geschockt gewesen, als ihr eine Ratte aus einem Vogelhaus entgegenblickte. „Seitdem füttern hier alle keine Vögel mehr“, sagt die 69-jährige Rentnerin, die mit ihrem Mann Nikolaus (71) seit etwa einem Jahr an der Holbeinstraße lebt. Auch Kot finde sich regelmäßig auf der Terrasse.

Ratten haben sich schon bedient

An diesem Tag stehen die gelben Säcke aufgehäuft am Straßenrand, längst sind an ihnen zahlreiche Kratzspuren und Löcher zu erkennen, in der Umgebung liegt Müll verstreut herum. Ein Delmenhorster Schädlingsbekämpfer wurde engagiert und hat rund um die Behausung der Ratten Giftköder angebracht. Die zeigten schon Wirkung. „Ich habe leider neulich dabei zugesehen, wie eine verendet ist, als ich mit dem Hund spazieren war.“ Das eigentliche Problem seien die gelben Säcke. „Hätten wir Tonnen, hätten wir das Problem nicht“, findet Barbara Mainka, die ihre gelben Säcke bis zur Abholung in der Wohnung aufbewahrt. Außerdem seien die Müllcontainer für die Miethäuser zu klein.

Experte gibt Schützenhilfe

Der Demenhorster Schädlingsbekämpfer Stefan Grobbin gibt der Mieterin in einigen Punkten Recht: „Gelbe Säcke sind bei richtiger Lagerung im Haus oder am Morgen vor der Abholung kein Problem. Aber da wo keine Lagerung in den Häusern möglich ist, sind gelbe Tonnen angebracht“, sagt der Experte. Zwar zögen die Gerüche des Mülls weiter Ratten an, aber bei Tonnen kämen sie schwieriger an ihren Inhalt. „Es hat auch viel damit zu tun, wie die Säcke befüllt werden. Der Joghurtbecher sollte zumindest ausgekratzt sein“, empfiehlt Grobbin. Dann nehme die Anziehungskraft auf Ratten automatisch ab.

Verwaltung sieht Vorteile

„Eine Rattenplage aufgrund gelber Säcke wird manches Mal geschildert, meist aber nur als Szenario vermutet“, erklärt Stadtsprecher Timo Frers auf dk-Anfrage. Ratten würden in Städten zahlreiche andere oder bessere Ernährungsmöglichkeiten finden. Sobald ein konkreter Rattenfall gemeldet werde, schalte die Verwaltung intern immer sofort den zuständigen Fachdienst Veterinär- und Ordnungswesen ein. „Für Ratten wäre eine stabile Kunststofftonne sicherlich schwerer zugänglich“, so die Antwort der Verwaltung auf die Frage, ob gelbe Tonnen derartige Probleme mindern könnten.

Entscheidung zu Säcken bewusst getroffen

Seit 1992 nutze die Stadt nach einer Entscheidung des Rates gelbe Säcke. „Es wurde damals unterstellt, dass für eine weitere Tonne bei vielen Haushalten der Stellplatz fehlen würde.“ Auch andere Vorteile der Säcke gaben den Ausschlag: es könne leichter kontrolliert werden, ob der Inhalt richtig getrennt wurde. Auch die Kosten der Säcke seien niedriger. Aber eine Chance auf gelbe Tonnen gibt es in Delmenhorst dennoch: „Feste Behälter stellt der Systembetreiber auf Wunsch bei Gewerbebetrieben bzw. Wohnungsbaugesellschaften zur Verfügung“, teilt Timo Frers mit. Für die Bürger hätten Verwaltung und Politik sozusagen die „Behälterfrage“ entschieden – durch Zustimmung zur Systembeschreibung der Firma Duales System Deutschland, die Säcke für den normalen Haushalt vorsieht.