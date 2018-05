Delmenhorst. Kleine Motorräder mit Straßenzulassung sind Leidenschaft und Beruf von Horst und Manuela Lippert aus Delmenhorst. Ihre Kunden werfen die Maschinen nach dem Kauf einfach in den Kofferraum.

Wenn Horst Lippert einem auf seiner Honka Monkey entgegenkommt, sieht man erst mal wenig Motorrad. Während manche Biker hinter ihren Rennmaschinen oder Choppern fast verschwinden, kann sich der 54-jährige Delmenhorster nicht verstecken. Er wendet sein 1979 gebautes Motorrad mal eben auf einer Fläche, die vielen Radfahrern dafür nicht ausgereicht hätte. Dann gibt er Gas und beschleunigt schneller und lauter als man es von seinem kinderfahrrad-großen Gefährt erwarten würde. „Darauf kommt einem alles viel schneller vor“, weiß Lippert. 1,30 Meter lang, 70 Zentimeter hoch und etwa 70 Kilo schwer ist die kleine Monkey. „Man kann sie einfach in den Kofferraum legen. Der Lenker lässt sich einklappen“, erwähnt der Motorradfahrer einen Vorteil dieses Typs.

Langjähriges Hobby

Seit 1990 sind die kleinen Flitzer seine Leidenschaft. „Fand ich damals spaßig“, erinnert er sich an den Kaufgrund. Schnell entbrannte eine Leidenschaft – ein neues Hobby war gefunden. Als er 1999 noch ein anderes Mini-Motorrad-Modell erwarb, eine Gorilla, wurde auch seine Frau Manuela zum Fan. „Die sind auch was für kleinere Menschen, man kommt gerade sitzend mit dem Fuß auf den Boden“, erzählt sie. Im Jahr 2000 gründeten sie die „Dax/Monkey IG Bremen“. Mit beiden Maschinen seien sie auch schon 300 Kilometer lange Touren gefahren, auch wenn sie dafür eigentlich nicht gemacht seien, gibt Horst Lippert zu. „Man fällt positiv auf, die Meisten wollen wissen, wo man so was kaufen kann“, erzählt Manuela Lippert.

Importe aus China

Heute können beide sagen: „Bei uns.“ 2005 begann Horst Lippert Ersatzteile zu verkaufen, 2006 neue Maschinen des chinesischen Herstellers Skyteam – spezialisiert auf Nachbauten der alten Honda-Modelle. „Seit 2011 importiere ich selbst. Das sind die alten Modelle mit moderner Technik.“ Für eine sechsstellige Summe kam der erste Container mit bis zu 130 Motorrädern aus Fernost zu seiner Firma „Monkey Racing“ an der Mackenstedter Straße 8. „Früher war die Qualität noch so lala, da musste man noch viel nacharbeiten“, erinnert er sich. Heute sei die Qualität besser geworden, aber auch die Preise hätten angezogen. Auf 360 Quadratmetern bewahrt er momentan 150 Motorräder auf, manche noch in Kartons verpackt, in denen man Flachbildfernseher vermuten würde.

Cleveres Transportmittel

Aber wer kauft sich derartig kleine Maschinen, wo es doch genug große Alternativen gibt? „Meine Hauptkunden sind Wohnmobilfahrer“, verrät Lippert. Die kleinen Räder passten einfach in die Garagen der Wohnmobile und seien perfekte Gefährte, um auf dem Campingplatz von A nach B oder zum Einkauf in den nächsten Ort zu kommen. Manche der kleinen Gefährte bieten sogar noch Platz für eine weitere Person. Seine Kundschaft komme aus ganz Deutschland nach Delmenhorst.

Große Fangemeinde

Die Fangemeinde von Dax, Monkey, Gorilla und anderen Mini-Motorrädern mit Straßenzulassung sei groß rund um Delmenhorst. Zum alljährlichen Treffen am Falkensteinsee in Ganderkesee kamen im vergangenen Jahr 110 Teilnehmer. „Bei schlechtem Wetter“, betont Manuela Lippert. Für das diesjährige Treffen am 10. bis 12. August seien schon über 50 Gäste angemeldet. „Da machen wir eine Tour für die 50er und eine größere Tour“, erzählt Horst Lippert. Manche der Modelle könnten auch auf 45 Stundenkilometer begrenzt mit dem Autoführerschein gefahren werden. Kleine Geschicklichkeitsspiele gehören auch zum Programm. „Beim Limbo musste unter einer Stange durchgefahren werden – der Rekord liegt bei unter einem Meter.“ Jeden zweiten Samstag im Monat ab 14 Uhr findet außerdem ein Stammtisch bei Monkey Racing statt. „Da gibt es ganz lockere Benzingespräche“, findet der Inhaber.