Delmenhorst. Wegen des Feiertags am 10. Mai verschieben sich die Termine für die Entsorgung von Rest- und Bioabfall sowie gelber Säcke um einen Werktag.

Laut Stadt sind die Abfuhrbezirke (AB) 4, 5, 9 und 10 betroffen. Anstatt wie gewohnt am Donnerstag, wird der Müll in den AB 4 und 9 am Freitag, 11. Mai, sowie in den AB 5 und 10 anstatt am Freitag am Sonnabend, 12. Mai, abgeholt.

Auch die Abfuhr von Altpapier in den Abfuhrbezirken 1 (Altpapiertour A) und 10 (Altpapiertour B) verschiebt sich um einen Tag ebenso wie die Altglas-Straßensammlung in den AB 1, 5, 6 und 10.

Die genauen Termine sind auch dem Abfallkalender 2018 zu entnehmen. Der Kalender ist über das Internet unter www.delmenhorst.de abrufbar oder beim Fachdienst Umwelt, Telefon (04221) 99-2186, erhältlich.