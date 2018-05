Delmenhorst. Mit dem Abschluss der Innenstadtsanierung hat Delmenhorst am Samstag das Ende eines Kraftaktes gefeiert. Viele Besucher strömten in die Innenstadt und feierten mit. Doch wo sich die nächsten Aufgaben auftun, um die Innenstadt zu beleben, wurde ebenso deutlich.

Die Bauarbeiten haben endlich ein Ende: In der Delmenhorster Innenstadt ist am Samstag das Ende der Innenstadtsanierung groß gefeiert worden. Die Stadt hatte ein umfangreiches Informationsprogramm rund um die Sanierungsarbeiten auf die Beine gestellt, entlang der Langen Straße spielten viele Musiker, waren Modeschauen zu sehen oder waren Aktionskünstler unterwegs. Viele Läden in der City beteiligten sich mit eigenen Aktionen. Und das alles am Markttag, der ohnehin stets die Innenstadt füllt.

Dank an die Kaufleute für ihre Geduld

Am Anfang stand ein Dank: Und der ging in Richtung City-Kaufleute. Beim knappen Festakt am Mittag vor der Markthalle dankte Oberbürgermeister Axel Jahnz ihnen für ihre Geduld. „Die Arbeiten und die damit verbundenen Einschränkungen haben Sie lange hingenommen“, sagte er anerkennend. Ein Kraftakt also, und nicht nur für die Stadt, die in den vergangenen zehn Jahren elf Millionen Euro in die Sanierungsarbeiten leitete. Ein Aspekt, der später bei der spärlich besuchten Podiumsdiskussion in der Markthalle aufgenommen wurde. Dort erinnerte Kaufleute-Sprecher Christian Wüstner daran, wie „laut und dreckig“ die Arbeiten gewesen seien, spielte auf Umsatzeinbußen während dieser Zeit an – und sagte auch, dass die Kaufmannschaft jetzt froh sei über das neue City-Pflaster. „Der Grundstock ist jetzt gelegt, auf dem man aufbauen kann.“

„Ein Krankenhaus in der Stadtmitte hätte die City belebt“

Auch Stadtbaurätin Bianca Urban unterstrich in dem Gespräch mit Wüstner, der City-Managerin Nicole Halves-Volmer und Rolf Schütte von der Städtebauberatung Baubecon aus Bremen, dass „die Stadt deutlich aus der Talsohle heraus“ sei. Urban erwähnte auch die fertigen Krankenhausplanungen für die Stadtmitte, die wegen der Insolvenz der Stiftung St. Josef nicht umgesetzt werden könnten. „Ein Krankenhaus in der Stadtmitte hätte deutlich zur Innenstadtbelebung beigetragen.“

Liste mit Aufgaben bleibt nach Innenstadtsanierung lang

Die Aufgabenliste für die Stadt und ihre Akteure liest sich entsprechend anspruchsvoll: Mehr Wohnangebote in der Innenstadt (Urban), mehr Parkplätze am Vorwerk (Wüstner), neue, innovative Läden und Gastronomie für die City (Halves-Volmer), schönere Einkaufserlebnisse, um Online-Handel und Filialisierung zu begegnen (Schütte) und die Beseitigung der Leerstände (Urban) waren beispielsweise Themen der Diskussion.

Hertie bleibt Schlüssel-Problem

Wie deutlich allein der Hertie-Leerstand ins Kontor schlägt, war an dem Festtag ebenfalls offensichtlich: War im Westen der Langen Straße, am Schweinemarkt und auf dem Marktplatz durch Aktionen und Gastronomien bis zum frühen Nachmittag gut was los, ließ der Lauf im Hertie-Loch deutlich nach, ein laut Kaufleute-Sprecher Wüstner bekanntes Problem. Trotz aller Wertschätzung für die erneuerte Innenstadt wird der Hertie-Leerstand ein Schlüssel-Problem bleiben, dass es zu lösen gilt.