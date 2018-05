Delmenhorst. Die Delmenhorster Innenstadt könnte sich an diesem Wochenende von ihren besten Seiten zeigen – voller Leben und mit viel Abwechslung.

Die Voraussetzungen dafür bieten die samstäglichen Feierlichkeiten zum Abschluss der City-Sanierung in der Markthalle, die mit vielfältigen Darbietungen und Aktionen entlang der Fußgängerzone einhergehen. Musik, Modenschauen und Mitmachaktionen sollen das Publikum von 10 bis 16 Uhr locken und begeistern.

Kaufleute haben Durststrecke gespürt

Dass allein die Zeit der Sanierung des Innenstadtpflasters für die Kaufleute kein Zuckerschlecken war, führt stellvertretend für seine Kollegen Strudthoff-Chef Julian Flocke aus. Die lange Durststrecke habe die Umsätze spürbar beeinträchtigt.

Mittel auch von Bund und Land aufgewendet

CDU-Bundestagsabgeordnete Astrid Grotelüschen weist in einer Mitteilung darauf hin, dass Delmenhorst von der gemeinsamen Finanzförderung von Bund, Land und Kommunen mit mehr als zwölf Millionen profitieren konnte. Das Geld sei nicht nur der Innenstadt, sondern auch dem Wollepark zugutegekommen geflossen. „Allein in 2017 flossen knapp 1,3 Millionen Euro an Bundesmitteln“, schreibt sie.

Hökermarkt für die Schnäppchenjäger

Nach dem Samstag mit viel Abwechslung soll am Sonntag auch der große Hökermarkt von 11 bis 16 Uhr Leben in die Stadt bringen. Kurzentschlossene können sich ihren Standausweis noch zwischen 6 und 10 Uhr an der Tourist-Info im Erdgeschoss des Rathauses sichern. Der Pauschalpreis für Stände bis drei Meter liegt bei 24 Euro. Maximal können die Stände einen gegen Aufpreis von acht Euro pro Meter auf bis zu fünf Meter erweitert werden.