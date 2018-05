Delmenhorst. Ältere Delmenhorster dürften sich noch an die „Mili“, die Badeanstalt am Delmegrundsee, erinnern. 1968 musste die „Mili“ geschlossen werden.

Ob als Stätte für die sportliche Ertüchtigung oder einfach nur zur Entspannung: Die Grafttherme erfreut sich als Freizeitbad großer Beliebtheit. Viele ältere Delmenhorster werden sich sicherlich noch an die Zeit erinnern, als sich das Badevergnügen im alten Graftbad und in der „Mili“, der ehemaligen Militärbadeanstalt am Delmegrundsee im Stadtsüden, abspielte.

Die dichte Menschenmenge auf dem undatierten Foto aus dem dk-Archiv war laut Bildbeschriftung zur Eröffnung der „Mili“ als „ziviles Delmegrund-Bad“ erschienen. 1937 eingerichtet, war die Militärbadeanstalt ursprünglich ausschließlich den Wehrmachtssoldaten vorbehalten.

Nach dem Krieg stand die „Mili“, von der Arbeiterwohlfahrt betrieben, allen offen. Am 1. Mai 1968 musste das beliebte Bad wegen Kolibakterien geschlossen werden.