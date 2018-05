Delmenhorst . Die Stadt Delmenhorst soll mit Aldi über den Bau von Wohnungen nicht nur im Stadtteil Stickgras, sondern auch in Annenheide reden. Das beschloss der Planungsausschuss am Donnerstag, 3. Mai 2018.

Wie beim Markt an der Syker Straße soll Aldi auch beim Standort an der Annenheider Straße prüfen, ob im Zuge der jeweils angekündigten Neubauten auch eine Wohnnutzung möglich ist. Stadtplanerin Elke Tewes-Meyerholz kündigte dem Planungsausschuss am Donnerstag entsprechende Gespräche mit dem Discount-Unternehmen noch für diesen Monat an.

Nach Berliner Modell

Aldi will seine Märkte sowohl in Stickgras als auch in Annenheide abreißen und durch einen moderneren und vor allem größeren Neubau ersetzen. Bei ähnlichen Projekten in Berlin beabsichtigt Aldi, wegen des Wohnungsmangels in der Hauptstadt Mietobjekte über den Läden anzubieten. In der Delmenhorster Ratspolitik kann man sich ähnliche Modelle auch für Delmenhorst vorstellen.

Lärmschutzansprüche

Tewes-Meyerholz gab allerdings zu bedenken, dass der Neubau von größeren Supermärkten immer auch mit Lärmschutzansprüchen für angrenzende Wohnnutzungen kollidiere. Ratsfrau Eva Sassen (Bürgerforum) forderte überdies, an den Discountern Abstellanlagen für Räder zu verbessern und Vorschriften für Photovoltaikanlagen zu prüfen. Der Ausschuss beschloss zunächst einstimmig, dass Aldi sich von 800 auf 1000 Quadratmeter vergrößern könne.