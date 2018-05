Delmenhorst. City-Center, Kaufpark und Parkhaus: Zu Beginn der 70er Jahre wurde der westliche Teil der Delmenhorster Innenstadt kräftig umgekrempelt. Die Ambitionen eines hochmodernen Einkaufszentrums erfüllten sich nicht.

Es sollte der ganz große Wurf werden, ein Meilenstein in der Stadtentwicklung: Von März bis Dezember 1972 konnten Anwohner und Passanten staunend verfolgen, wie an der Ecke Lange Straße/Marktstraße ein Stahlbetonkoloss Stockwerk für Stockwerk in die Höhe wuchs. Das City-Center sollte das Antlitz des westlichen Endes der Langen Straße grundlegend verändern.