Stuhr. Zwei BMW sind in der Nacht zu Donnerstag aufgebrochen worden. Die Polizei sucht Zeugen der Vorfälle.

Die Polizei meldet zwei Autoaufbrüche im Stuhrer Gemeindegebiet in der Nacht zu Donnerstag. Die Autoknacker schlugen in beiden Fällen an der Stuhrer Landstraße die Seitenscheiben von zwei BMW ein. In einem Fall stahlen sie Bargeld, in dem zweiten nichts. Mögliche Zeugen melden sich unter (0421) 80660.