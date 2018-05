Delmenhorst. Die Bronzeplatten mit den Wappen der Partnerstädte sind am Freitag auf dem Rathausplatz in Delmenhorst einsetzt worden. Damit sind die letzten Arbeiten auf dem Rathausplatz abgeschlossen.

„Es war wichtig, dass die Wappen mitten in der Stadt zu sehen sind. Hier nehmen sie viele Menschen wahr“, sagte Stadtbaurätin Bianca Urban. Pünktlich zur Einweihung der Innenstadt wurden die fünf Bronzeplatten mit den Wappen der Partnerstädte Allones (Frankreich), Kolding (Dänemark), Eberswalde (Brandenburg), Lublin (Polen) und Borisoglebsk (Russland) am Freitagmorgen in das Pflaster auf dem Rathausplatz eingelassen.

Ein weiter Weg zum fertigen Wappen

Jede Bronzeplatte kostete 7000 Euro und wiegt 18 Kilogramm. „Sie sind sehr aufwendig gearbeitet“, betonte Urban. Petra Hinz, Sachbearbeiterin Straßenbau, ergänzte: „ Wir haben die Wappen von den jeweiligen Städten bekommen und es war ein weiter Weg vom ersten Entwurf bis zur fertigen Platte.“ Das Einlassen der Wappen sei die abschließende Baumaßnahme der Sanierung auf dem Rathausplatz und zugleich ein neuer Anlaufpunkt für Besucher. „Auch für die Gästeführer sind die Wappen eine wichtige Station“, erklärte die Stadtbaurätin.

Alle Wappen vertreten

Erstmals sind nun alle Partnerstädte mit ihren Wappen vertreten. Für die beiden jüngsten Städtepartnerschaften mit Lublin (seit 1992) und Borisoglebsk (seit 1994) gab es vorher noch keine Darstellung. Die anderen Bronzeplatten ersetzen Mosaike, die sich an verschiedenen Stellen in der Fußgängerzone befanden.

Partnerschaften werden aktiv gelebt

Alle fünf Partnerschaften werden aktiv gelebt. „ Es gibt einen sehr intensiven Austausch. Schüler- und Sportgruppen besuchen sich gegenseitig“, sagte Urban. Auch ehrenamtliche Partnerschaftskreise und Vereine pflegen den Kontakt.