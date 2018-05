Delmenhorst. Mit ihrem Programm „Ziemlich beste Freundinnen“ gastieren Tina Härtel und Steff Heinken wieder in der Stadt. Die Sängerinnen geben einen Einblick in das weibliche Seelenleben.

Zwei „ziemlich beste Freundinnen“ gastieren wieder in der Delmenhorster Markthalle. Tina Härtel und Steff Heinken laden am Samstag, 26. Mai, um 19.30 Uhr erneut zu dem musikalischen Mädelsabend in den Rundbau ein. Bei der Premiere im vergangenen Oktober waren die Karten für die Show binnen kurzer Zeit restlos vergriffen. Aufgrund der großen Nachfrage kommen die beiden Sängerinnen ein weiteres Mal mit ihrem Programm „Ziemlich beste Freundinnen“ an die Delme.

Ein ungleiches Duo

Aus musikalischer Sicht könnten die beiden Freundinnen kaum unterschiedlicher sein. Die gebürtige Lübeckerin Härtel ist ausgebildete Musicalsängerin und interpretiert bei ihren Programmen Chansons und Schlager. Die Bremerin Heinken ist mit ihrer Sopran-Stimme in der Welt des Funk, Jazz und Soul zu Hause. Bei ihrem gemeinsamen Programm singen sie sowohl solo als auch im Duett. Das würde laut Ankündigung den besonderen Charme des musikalischen Mädelsabends ausmachen.

Programm entstand aus einer „Prosecco“-Laune

Die Idee zu dem gemeinsamen Programm entstand im wahrsten Sinne des Wortes aus einer „Prosecco“-Laune heraus. An einem sommerlichen Abend auf der Dachterrasse philosophierten die befreundeten Sängerinnen bei einer Flasche Prosecco über Alltägliches, Männer, Freunde, Arbeitskollegen, Mode und Feindbilder und kamen zu dem Entschluss, ihren Mädelsabend zu einem Bühnenprogramm auszuweiten. Die beiden Freundinnen erzählen dabei mit einem Augenzwinkern und viel ironischem Witz die musikalische Geschichte von „Ziemlich besten Freundinnen“. Gewürzt wird der musikalische Mädelsabend mit Erfahrungsberichten und Döntjes aus der weiblichen Seelenwelt.

Delmenhorster Pianist als „Hahn im Korb“

Als „Hahn im Korb“ begleitet der Pianist Jens Buntemeyer das Duo durch den Abend. Der Delmenhorster Musiker bestreitet bereits seit mehreren Jahren mit Härtel und Heinken Auftritte. Bei so viel Frauen-Power raufe er sich zwar manchmal die Haare, aber ohne seine „Divas“ könne er auch nicht.

Tickets im Vorverkauf erhältlich

Tickets für den musikalischen Mädelsabend gibt es vorab bei der Delmenhorster Wirtschaftsförderung im Rathaus, im dk-Kundencenter an der Langen Straße sowie unter www.may-artist.de zum Preis von 18,50 Euro. An der Abendkasse kostet der Eintritt 20 Euro.