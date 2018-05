Zahlreiche Hobby-Händler bieten beim Delmenhorster Hökermarkt in der Innenstadt wieder Waren an. Foto: Melanie Hohmann

Delmenhorst. Zwei Großveranstaltungen an einem Tag: In der City bieten Hobby-Händler beim Hökermarkt ihre Waren an. In Deichhorst stellen Rettungskräfte beim „Tag der Helfer“ ihre Arbeit vor.