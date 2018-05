Delmenhorst. Die Konzert- und Theaterdirektion Delmenhorst hat eine Vorschau auf die Saison 2018/2019 im Kleinen Haus veröffentlicht. Die Zuschauer dürfen sich auf viele bekannte Gesichter freuen.

Große Namen geben sich in der kommenden Saison im Kleinen Haus wieder die Klinke in die Hand. „Wir schließen eine tolle Saison ab und starten mit den gleichen Voraussetzungen in die nächste“, sagt Geschäftsführerin Ulrike Thümmel. Die Liste der prominenten Schauspieler ist dabei lang: Tatort-Star Oliver Mommsen ist wieder zu Gast. Außerdem kommen unter anderem Heiner Lauterbach, Jutta Speidel, Caroline Beil, Ingo Naujoks und Suzanne von Borsody auf die Delmenhorster Bühne.

„Erstklassige Produktionen im Programm“

„Wir haben ab September wieder erstklassige Produktionen im Programm“, betont Thümmel. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Komödien. Am 24. September kommt „Dinner für Spinner“ auf die Bühne. Tom Gerhardt spielt die Hauptrolle. Am 28. März 2017 ist TV-Star Heiner Lauterbach in der Hauptrolle des Stücks „Jahre später, gleiche Zeit“ zu sehen. Die Gesellschaftskomödie „Sommerabend“, die am 20. Oktober ins Kleine Haus kommt, ist mit Jutta Speidel besetzt. Tatortschauspieler Oliver Mommsen kehrt am 29. März mit dem Stück „Die Tanzstunde“ nach Delmenhorst zurück.

Ernste Stücke auf der Bühne

Mit „Hexenjagd“ von Arthur Miller ist am 16. Oktober auch ein Theaterklassiker auf der Bühne. Hinzu kommt „König Richard III.“ von William Shakespeare. Das Drama ist am 7. März zu sehen. „Wir achten immer auf eine gute Mischung“, sagt Thümmel. Ebenfalls aus dem ernsten Fach stammt der Verhörthriller „Heiligabend“ mit Wanja Mues in der Hauptrolle, der am 29. Januar auf die Bühne kommt. Mit „Paul Abraham“ am 19. November steht auch wieder eine Operette auf dem Programm. Caroline Beil und Isabell Varell kommen am 26. September mit dem Musical „Hammerfrauen“ nach Delmenhorst.

Zahlreiche Sonderveranstaltungen

Außerdem hat die Konzert-und Theaterdirektion für die Spielzeit 2018/19 zahlreiche Sonderveranstaltungen im Programm: Dazu gehört unter anderem eine Beatles Tribute Show am 17. März. Auch fremdsprachiges Theater und Kindertheater sind zu sehen. Das vollständige Programm soll Mitte Juli erscheinen.