Der Vorfall um deutschland- und niedersachsenweit kurzfristig ausgetauschte Mathe-Klausuren für die schriftlichen Abitur-Prüfungen am Mittwoch hat bei den Delmenhorster und Ganderkeseer Schulen keine größeren Folgen gehabt. „Wir sind am Mittwoch früher in die Schule gefahren, haben uns die neuen Aufgaben des Zentralabiturs heruntergeladen, ausgedruckt und auf den Tischen verteilt. Alles ist problemlos verlaufen“, sagt der Schulleiter des Willms-Gymnasiums, Stefan Nolting, auf Anfrage. Eine Verzögerung habe es nicht gegeben. Ähnlich äußerten sich auch der stellvertretende Schulleiter des Max-Planck-Gymnasium, Andreas Langen, die Schulleiterin der Integrierten Gesamtschule (IGS), Sigrid Radetzki und die Schulleiterin des Gymnasiums in Ganderkesee, Renate Richter.

„Nachteil ist Schülern nicht entstanden“

Hintergrund des Klausurenaustauschs war ein Einbruch ins Ratsgymnasium in Goslar. Obwohl die Täter es wohl auf Bargeld abgesehen hatten, konnte das niedersächsische Kultusministerium nicht ausschließen, dass Prüfungsaufgaben des Zentralabiturs abfotografiert und verbreitet worden waren. Daraufhin alarmierte es andere Bundesländer. In acht Bundesländern wurden die Aufgaben getauscht. Die Prüfungsfragen selbst waren einem Aufgabenpool des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen entnommen, woraus auch die neuen Aufgaben am Mittwoch stammten, die beispielsweise für Nachschreiber vorgehalten werden. Ein Nachteil für Delmenhorster oder Ganderkeseer Abiturienten sei nicht entstanden, sagten die befragten Schulleiter. „Die Schwierigkeitsgrade der Aufgaben sind vergleichbar. Das haben sich die Fachkollegen angesehen“, sagte beispielsweise Radetzky.

Der Delmenhorster Schulelternratsvorsitzende Bülent Büyükbayram lobte den Sicherheitsmechanismus, brachte aber auch zum Ausdruck, dass „keine Benachteiligung für die Schüler“ entstehen dürfe.