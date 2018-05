Delmenhorst. Die Delmenhorster schwelgen gerne in Nostalgie, wenn es um ihre Innenstadt geht. Doch sie zeigen durchaus auch Verständnis für die aktuelle Lage des Einzelhandels in der City.

Welche Erinnerungen verbinden die Delmenhorster mit ihrer Innenstadt? Wir haben unsere Leser bei Facebook gefragt. Das Ergebnis ist ein nostalgischer Blick auf die Innenstadt früherer Jahrzehnte, aber auch eine realistische Einschätzung der aktuellen Situation der Innenstadt.

Mit Geschmacksnerven verknüpft

„Schöne Kindheitserinnerungen, genauso wie die Tüte mit den bis heute für mich unerreichten Pommes aus der Imbissbude am Markt“, verbindet Micha Wendt mit der Delmenhorster Innenstadt. Die Imbiss-Spezialitäten früherer Tage haben es den dk-Lesern ohnehin angetan. Kaffee von Eduscho, Eiersalat- Brötchen von Bäcker Helmers, Hühnersuppe und Bockwurst bei Selve oder das Spaghetti-Eis von „Maria“: Die Erinnerungen sind eng mit den Geschmacksnerven verknüpft.

Kerzen, Kassetten und Keksbruch

„Kerzenziehen, was für eine schöne Kindheitserinnerung“, schreibt eine Facebook-Nutzerin. Auch der Zug im Schaufenster von Karstadt, den man durch Berühren der Scheibe zum Fahren bringen konnte, ist bei ihr im Gedächtnis geblieben. Das Kerzenziehen in der Weihnachtszeit ist eine der beliebtesten Erinnerungen der Facebook-Nutzer: „Ich habe, statt Kerzen zu ziehen, lieber meine Finger in Kerzenwachs getunkt“, wird bericht. Neben dem Weihnachtsgeschäft bei Karstadt sind gerade die Kaufhäuser wie Selve und Woolworth in Erinnerung geblieben, wo das Taschengeld in „???“-Kassetten oder Keksbruch für 30 Pfennig investiert wurde. Fachgeschäfte wie Jensen, Leydecker oder Leffers hätten viele der Diskussionsteilnehmer weiterhin gerne in der Stadt. Auch das Bummeln mit Eltern und Großeltern wird gerne beschrieben.

Wehmütiger Blick zurück

Da kommt natürlich schnell die Frage auf, warum die frühere Innenstadt als besser empfunden wird. „Delmenhorst war früher wirklich um ein Vielfaches schöner, bunter und gefüllt mit Leben“, findet eine Delmenhorsterin. Das wird von den Facebooknutzern an kleinen Dingen wie dem versetzten Kletterturm, der früher auf dem Rathausplatz stand, oder dem stark zugenommenen Lieferverkehr festgemacht. Allerdings ist natürlich auch der Leerstand und das Ende des Warenhaus-Zeitalters ein Thema. „ Das war damals schön. Die Stadt lebte. Heute ist es leider nicht mehr so“, lautet eine Meinung dazu.

Verständnis für Entwicklung

Doch es herrscht auch Verständnis dafür, dass die „guten alten Zeiten“ der Innenstadt vorbei sind und die Konsumentwicklung in eine andere Richtung geht. „Es hat sich natürlicherweise vieles verändert und eine Innenstadt von früher wäre für eine bestimmte Generation was Feines, würde aber die Bedürfnisse anderer Generationen nicht zufriedenstellen“, meint Heike Bock.

Liegt auch an den Kunden

Die derzeitige Lage hängt für einige Diskussionsteilnehmer auch mit dem Kaufverhalten der Delmenhorster zusammen. „Klar war es früher schöner, wenn man zurückschaut. Aber wenn man ganz ehrlich ist, war früher auch vieles sehr teuer und man konnte nicht alles kaufen“, schreibt Marlene Esslinger. „Dass so viele Geschäfte geschlossen haben, liegt auch an uns selber. Hätten wir weiter dort gekauft, wären sie noch da“, denkt sie.

Für Leser Micha Wendt ist klar, dass sich das Rad der Zeit nicht zurückdrehen lässt: „Die Zeiten ändern sich, die Menschen ändern sich stark in ihrem Verhalten, die Ansprüche steigen in den Himmel. Und wenn man ehrlich ist: Auch wir Älteren sind ja nicht stehen geblieben. Wir haben uns seitdem auch verändert. Ob das immer gut ist, ist eine ganz andere Frage. Aber der Lauf der Zeit ließ sich noch nie aufhalten!“