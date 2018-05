Delmenhorst. Seit 2003 flossen mit dem Abriss und Neubau des Fitger-Hauses Millionen an Sanierungsgeldern in die Delmenhorster Innenstadt. Mit dem neuen Pflaster in der Fußgängerzone enden im Mai 2018 die groß angelegten Erneuerungsarbeiten. Im Interview mit dem dk spricht Delmenhorsts Stadtbaurätin Bianca Urban darüber, was die Stadt für die Belebung der City tun kann, wo private Investoren nun anpacken müssen – und welche Chancen in Zukunft im Wohnen in der Innenstadt liegen.

Frage: Frau Urban, elf Millionen Euro sind in den vergangenen zehn Jahren in die Innenstadtsanierung geflossen. Zuletzt gab es 13 Leerstände in der City, hinzu kommen die in weiten Teilen leer stehenden Komplexe Hertie, City-Point und Kaufpark. Wann füllt sich der Leerstand wieder?

Bianca Urban: Einen Zeitpunkt kann ich Ihnen nicht nennen. Die Beseitigung von Leerständen hängt in erster Linie von Privaten und Investoren ab. Was wir als Stadt tun können, ist, gute Voraussetzungen zu schaffen. Das haben wir mit der Innenstadtsanierung getan. Für uns ist es schwierig, wenn Investoren keine lokale Bindung zur Stadt und wenig Interesse an einer Entwicklung haben. Das vermute ich beim Kaufpark. An die großen Leerstände müssen die Besitzer noch ran. Das braucht Geduld.





Wie kann die Stadt am besten Private und Investoren unterstützen?

Mit der Modernisierung der Markthalle, dem neuen Rathausplatz und dem Fitger-Haus oder aktuell dem City-Parkhaus hat die Stadt einen Kraftakt geleistet, der bereits Wirkung entfaltet. Das sehen wir etwa bei C&A und Kristensen Invest. Beide haben im größeren Umfang investiert und saniert, andere sind dabei. Die Fußgängerzone ist nun moderner und attraktiv gestaltet. Weitere Investoren sind wichtig. Sie gewinnt man nur, indem Stadt und Politik ihnen offen und verlässlich begegnen, sie dürfen keine Scheu haben. Delmenhorst hat viel Potenzial, davon bin ich überzeugt. Konkret wird die Innenstadt durch das 2017 beschlossene Einzelhandelskonzept, das Standortmarketingkonzept und die Citymanagerin unterstützt. Eine gute Zusammenarbeit aller Akteure bleibt die Grundvoraussetzung für eine funktionierende Stadt.

Worin steckt dieses Potenzial für Delmenhorst aus ihrer Sicht genau?

In einer sich verändernden Welt darf Delmenhorst nicht stillstehen. Der Einzelhandel hat mit dem Internet eine ernsthafte Konkurrenz erhalten. Damit muss er umgehen. Delmenhorst hat den Vorteil, dass seine Bürger die Innenstadt als Herzstück sehen. Blicken Sie nur auf die Markttage. Die City wirkt bis ins Umland nach Ganderkesee, in die Wesermarsch oder bis nach Bremen. Die Stadt verfügt über eine sehr gute verkehrliche Anbindung, man muss nur hierher wollen. An diesem Hebel arbeiten wir. Wir müssen die schönen Seiten der Stadt hervorheben: Die einzigartige Graft ermuntert zum Pendeln zwischen Einkauf und Natur, es gibt inhabergeführte Geschäfte, zahlreiche Veranstaltungen, die Grafttherme sowie 630 kostenfreie innenstadtnahe Parkplätze auf den Graftwiesen, was ziemlich einmalig ist. Die Stadt lädt zum Verweilen und Wohlfühlen ein.

Und doch gibt es eine große Uneinigkeit. Zuletzt hat Kaufleutesprecher Wüstner einen existenzbedrohenden Parkplatzmangel in Teilen der City bemängelt und einen Stillstand in Sachen Parkraumentwicklung am Vorwerk ausgemacht.

Die Stadt ist nicht untätig, diese Kritik weise ich entschieden zurück. Über die Äußerung war ich sehr konsterniert, zumal wir erst wenige Tage zuvor den Zwischenbericht vorgestellt hatten. Die Verwaltung hat von der Politik einen Prüfauftrag über das Parkraumangebot in der Innenstadt erhalten. Den arbeiten wir ab. In Kürze werden wir Vorschläge unterbreiten. Die Entscheidung hierüber trifft die Politik. Wir sind an einer einvernehmlichen Lösung mit allen Beteiligten interessiert.

Die Belebung der Hertie-Immobilie war immer wieder als Schlüssel betrachtet worden, um mehr Leben in den Rest der Fußgängerzone zu bringen. Wie bewerten Sie die Lage nach dem Absprung von Woolworth?

Für den Hertie-Bau besteht ein städtebaulicher Vertrag, der für die ersten beiden Etagen Einzelhandel vorsieht. Ich denke, die DIH (Anm. d. Red.: Deutsche Immobilien Holding, deren Aufsichtsratsvorsitzender Werner Uhde ist) hat bundesweit exquisite Kenntnis darüber, welche weiteren Firmen für das Objekt infrage kommen. Generell hängt die Entwicklung bei Hertie besonders von der Parkraumfrage ab. Haben in dieser Frage Stadt und Rat Entscheidungen getroffen, ist die DIH am Zug.

Wo sehen Sie Delmenhorst als Stadt in Zangenlage zwischen Bremen und Oldenburg. Und wohin könnte sich Delmenhorst entwickeln?

Delmenhorst ist aus meiner Sicht der kleinere Zwilling Bremens. Die Verflechtungen beider Städte sind sehr eng. Die Nachbarschaft zu Bremen und Oldenburg sehe ich eher als Vorteil. Delmenhorst ist hervorragend erreichbar, neun Minuten von Hauptbahnhof zu Hauptbahnhof, 550.000 Bremer stehen vor der Tür. Die Frage ist nun, wie Delmenhorst von außen wahrgenommen wird. Fährt man dran vorbei? Oder gibt es gute Gründe und Neugier, die Stadt zu besuchen? Wir müssen charakteristische Angebote herausarbeiten. Die Stadt soll Spaß machen und sympathische Momente bieten. Hier sind alle Delmenhorster Akteure gefragt, das kann die Stadtverwaltung nicht alleine.

Derzeit versucht die Stadt, den Förderbescheid für ein neues Krankenhaus an die Wildeshauser Straße zu bekommen. Welche Chancen ergeben sich damit für das Gelände des ehemaligen St.-Josef-Stifts?

Ich will mich hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Fest steht, die Krankenhausplanung, wie sie der Bebauungsplan darstellt, wird nicht zum Tragen kommen. Diese zentrale Fläche samt Knick besteht je rund zur Hälfte aus Grundstücken der Stadt und der insolventen Stiftung. Die Planungshoheit hat der Rat. Was hier entsteht, muss man abwarten. Generell will ich aber noch einmal betonen, dass das Wohnen in der Innenstadt aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen immer wichtiger wird. Single-Haushalte und Barrierefreiheit sind hier die Stichworte. Für mich ist das Selve-Haus ein gelungenes Beispiel für gemeinschaftliches Wohnen. Das Wohnen in der Innenstadt kann dazu beitragen, die City zu beleben und die Kaufkraft zu stärken.

An welchen Stellen wäre das denkbar?

Ich halte die Fläche des ehemaligen Parkhauses an der Bebelstraße für eine gute Potenzialfläche. Im Bereich des Parkplatzes am Knick oder im Umfeld des City-Parkhauses sind solche Wohnbauprojekte perspektivisch ebenfalls denkbar. Aber: Für solche Projekte braucht es Menschen, die an den Standort glauben. Ich freue mich über jedes private Engagement und gute Architektur. Als Stadtverwaltung sind wir stets ansprechbar.