Delmenhorst. Neue Optik, bessere Funktionalität: Wir haben unsere App „dk Premium“ mit den wichtigsten Nachrichten aus der Region Delmenhorst, Ganderkesee und der Welt runderneuert. Lesen Sie nach einem Update darin das werktägliche ePaper nun noch komfortabler als bisher.

In der App „dk Premium“ (früher: „dk Plus“) stellen wir Ihnen auf Tablets und Smartphones mit den Betriebssystem iOS und Android das Delmenhorster Kreisblatt als ePaper zur Verfügung – mit dem neuen Update nun noch übersichtlicher als bislang. Ohne das Update sind die neuen Funktionen nicht verfügbar.

Hier geht es direkt zur „dk Premium“ im App Store

Hier geht es direkt zur „dk Premium“ im Google Play Store

Was ist nach dem Update zu tun?

Digitalabonnenten müssen nach dem Update ihre Zugangsdaten neu eingeben. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können sie es über www.noz.de/reset zurücksetzen.

Was ist neu in der App „dk Premium“?

In unserer optimierten App „dk Premium“ finden Sie mit dem Update eine übersichtliche Startseite. Von hier aus können Sie direkt eine Übersicht mit Prospekten und Beilagen anwählen. Zudem bieten wir Ihnen künftig Magazine wie zum Beispiel „Unsere Lieblingsrezepte“ oder „rad & tour“ zum Kauf und Download an.

ePaper in der App „dk Premium“

Von montags bis samstags finden Sie Ihr Delmenhorster Kreisblatt in gewohnter Optik in der App „dk Premium“ und profitieren von den Vorteilen der für das Tablet und das Smartphone optimierten ePaper-Ausgabe.

Mit einem Klick auf einen Artikel Ihrer Wahl öffnet sich dieser in der Artikelansicht, also in einem neuen Fenster für noch bequemeres Lesen. Natürlich können Sie die Schriftgröße Ihren Bedürfnissen anpassen oder einen Artikel vormerken für später.

Der Nachrichtenticker in der App „dk Premium“

Sie möchten nicht auf die Ausgaben warten? Dann können Sie eine Auswahl aktueller Nachrichten auch direkt im Newsticker der App „dk Premium“ verfolgen.

DigitalPremium -Abonnenten erhalten im Rahmen Ihres Abos Zugriff auf die meisten in der App enthaltenen Produkte. Wer kein Abo hat oder ein kostenpflichtiges Magazin erwerben möchte, kann einzelne Ausgaben über die Zahlungsfunktion von iTunes oder dem Google Play Store kaufen.