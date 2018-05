Delmenhorst. Die Feierlichkeiten zum Tanz in den Mai waren am Montag bestens besucht. Am Dienstagmorgen aber machte den Veranstaltern das Wetter einen Strich durch die Rechnung.

Bestens besuchte Feierlichkeiten zum Tanz in den Mai, abgesagte Frühschoppen am Tag danach: Die Events rund um den 1. Mai haben in Delmenhorst ein geteiltes Echo bei den Veranstaltern hervorgerufen. So spricht beispielsweise der Kartonage-Organisator Marco Tienz von einer ausverkauften Markthalle am Montagabend. „Die Party war ein voller Erfolg. Die schöne Markthalle, ein gut besuchter Außenbereich – besser geht es kaum.“ Jedoch musste der Frühschoppen am Dienstag wegen Wind und Regen abgesagt werden. „Das ist schade, aber leider nicht zu ändern.“

Schlechtes Wetter verhagelt Schierenbeck den Start in die Biergartensaison

Eine ähnliche Bilanz zog auch der Heidkruger Gastronom Bernd Schierenbeck. Er sprach von einem gut besuchten Haus zum Tanz in den Mai. „Doch den Frühschoppen am Tag danach, der für uns seit 15 Jahren die Biergartensaison eröffnet, mussten wir wegen der Wetterlage absagen.“

Maibaumsetzen in Annenheide „voller Erfolg“

Beim Schützenverein Annenheide war das traditionelle Maibaumsetzen am Montag rundum gelungen: An der Schießsportanlage feierte der Verein zusammen mit einigen hundert Besuchern, unter anderem sangen die Freibeuter der Hasport Shanty‘s „Das Fest war ein voller Erfolg“, bilanzierte der Ehrenvorsitzende und Pressewart Heino Brackhahn. Gegen 22 Uhr wurde die Feier in die Halle verlegt.