Delmenhorst. Ein alter Bekannter und zwei Neulinge sind beim Comedy-Club am Donnerstag, 3. Mai, in Delmenhorst zu Gast. Die Ankündigung verspricht ein buntes Programm.

Helmut Sanftenschneider, Otto Kuhnle und Atze Bauer: Diese drei Comedians stehen am Donnerstag, 3. Mai, beim Comedy-Club auf der Bühne der Divarena in Delmenhorst. Mit Otto Kuhnle kommt ein bekanntes Gesicht in die Divarena. Es präsentiert Auszüge aus seinem Programm „Quatsch Deluxe“.

Zwei Neulinge

Außerdem sind zwei Neulinge zu Gast: Helmut Sanftenschneider tritt seit 2008 erfolgreich als Kabarettist und Comedian auf und ist regelmäßiger Gast beim Quatsch Comedy Club. Mit Atze Bauer feiert ein weiterer Comedian seine Premiere in Delmenhorst. Der fränkische Liedermacher nimmt die Zuschauer mit auf eine musikalische Reise zwischen schwarzen Humor und Sinnlosigkeit. Moderiert wird die Show von Markus Weise.

Karten ab sofort erhältlich

Karten gibt es für 18.50 Euro bei der Divarena oder beim dk-Kundencenter an der Langen Straße 122. Einlass ist eine Stunde vor Showbeginn.