Delmenhorst. Trostlose Stimmung, ein Versuchsfeld für angehende Steinsetzer und nur noch Bäcker und Handyläden: So sieht es in der Fußgängerzone aus. Ist aber gar nicht so schlimm, wie wir in der neuen Folge „Quergedacht“ erfahren.

Die erste Fußgängerzone Deutschlands ist 1953 in Kassel eröffnet worden – als Ergebnis eines Wiederaufbauwettbewerbs für die von Bombenabwürfen im Zweiten Weltkrieg schwer getroffene Innenstadt. Es gibt böse Zungen, die behaupten, die Fußgängerzone in Delmenhorst sehe noch im Jahr 2018 an manchen Tagen so aus, als sei bald erneut mit Bombenangriffen zu rechnen. So menschenleer sei die City dann, ganz so, als ob alle bereits sicherheitshalber im Bunker wären. Das ist natürlich Quatsch: Die Delmenhorster Fußgängerzone lebt. Und sie ist gar nicht so oft menschenleer. Vor allem ist sie ziemlich beliebt bei Radfahrern, die sich auch zu Zeiten, zu denen es ihnen streng verboten ist, gekonnt im Slalom-Stil radelnd um die Fußgänger herumwinden.

Versuchsfeld für angehende Steinsetzer

Und wo blieben die Stadttauben, gebe es die FuZo nicht, ihren natürlichen Lebensraum zwischen Pommestüten und herumwirbelndem Altpapier? Und wo blieben die Straßenmusikanten, die den schaurigen Soundtrack liefern zum oft beschworenen Niedergang des stationären Einzelhandels? Wo könnten Bauarbeiter mir nichts, dir nichts mal hier, mal da das Pflaster aufreißen, ganz so als sei die City ein Versuchsfeld für angehende Steinsetzer? Und wo ist der betongraue Brutalismus eines Ex-Hertie-Klotzes so eindrucksvoll zu bestaunen, dass man Architekturstudenten in Bussen in die Stadt karren sollte, um ihnen zu zeigen, wie es menschenunfreundlicher nun wirklich nicht mehr geht? Ja, wo blinken in der dunklen Jahreszeit zum Weihnachtsfest die schönsten Lichter ganz ohne christlichen Bezug, sodass nicht nur Übelkrähen unken, die Stadt sei endgültig von Gott verlassen?

Laufsteg der Stadt

Man muss sie einfach lieben, die Delmenhorster Fußgängerzone, dieses Spiegelbild der Stadt, nicht nur deshalb, weil man sie beim Schaufensterbummel so schnell ablaufen kann. Sie ist der Laufsteg der Stadt, hier sieht man, trifft man, spricht man sich. So wie in jeder Stadt ist die Fußgängerzone auch hier eine Lebensader – und besser als ihr Ruf.

Du schaffst das schon

Wobei man auch sagen muss: Kennste eine, kennste alle. So wie ein Filialist im ganzen Land dem anderen gleicht, so gleichen sich ja auch bundesdeutsche FuZos in ihrer steten Abfolge von Handyläden, Bäckereien, Ein-Euro-Shops und Leerständen. Und doch: Missen möchte man sie nicht, die Fußgängerzone. Mach einfach noch mehr draus, Delmenhorst! Du schaffst das schon.