Delmenhorst. Zusammen mit der beitragsfreien Kita soll in Delmenhorst auch die Tagespflege für Kinder ab drei Jahren kostenfrei werden. Zudem sollen Gebühren für Sonderdienste in Kindertagesstätte entfallen.

Die Kindertagespflege in Delmenhorst soll nach dem Willen der Stadt ebenfalls beitragsfrei werden. Das wurde im jüngsten Jugendhilfeausschuss im Bezug auf die Debatte um die beitragsfreie Kita deutlich. Ob die Tagespflege für Kinder ab drei Jahren nun tatsächlich kostenfrei sein wird, hängt laut Gerd Galwas, Fachdienstleiter Kinderbetreuung, von weiteren Gesprächen zwischen Ministerium und und Städtetag ab. Die Chancen stünden aber gut. Einstiegstermin wäre der 1. August 2018. Wegen der noch unklaren Gesetzeslage wurde das Thema ohne Beschlussempfehlung an den Verwaltungsausschuss weitergeleitet.

Landkreis Oldenburg ist Vorreiter

Mit diesem Schritt folgt die Stadt nun dem Landkreis Oldenburg: Beim Rechtsanspruch, der für Kinder ab drei Jahren in Kitas besteht, ist die Kindertagespflege bislang außen vor. Der Kreisausschuss des Landkreises hatte aber bereits die beitragsfreie Kindertagespflege ab drei Jahren auf den Weg gebracht. So will er verhindern, dass Eltern aus Kostengründen ihre Kinder aus der Tagespflege ab- und in Kitas anmelden.

Kommunen ringen bei Zusatzgebühren um Familien

Delmenhorst plant darüber hinaus, Zusatzgebühren für Sonderdienste, die über eine reguläre Betreuung von acht Stunden am Tag hinausgehen, in Kindertagesstätten abzuschaffen. Anstoßgeber sind auch hier umliegende Kommunen. Die Kosten hierfür liegen bei 50.000 Euro. Fachbereichsleiter Rudolf Mattern sagte, der Verwaltungsaufwand, diese Gebühren einzuholen, zehre diesen Betrag fast komplett auf, sodass sich der Einsatz kaum lohne. Der Erste Stadtrat Markus Pragal erhob diesen Aspekt gar zur Standortfrage: „Was tun andere Kommunen? Was ist attraktiv? Die Frage zu den Zusatzgebühren kann bei der Frage, wo man als Familie leben möchte, eine Rolle spielen.“