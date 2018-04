Delmenhorst. Laut Polizeibericht haben im Stadtgebiet erneut Einbrecher ihr Unwesen getrieben. Betroffen waren zwei gewerbliche und ein privates Objekt.

In der Nacht zum Freitag drangen Kriminelle nach Aufbrechen eines Fensters in eine Gaststätte am Hasporter Damm ein. Ebenfalls am Freitag, zwischen 15.30 und 21.45 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter nach Aufhebeln eines auf Kipp stehenden Fensters Zugang in ein Wohnhaus an der Orthstraße. Ob jeweils etwas entwendet wurde, ist unklar.

Schließlich wurde versucht, in der Nacht zum Samstag die Eingangstür eines Getränkemarktes an der Hannah-Arendt-Straße aufzubrechen, allerdings erfolglos. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer (04221) 1559-0.