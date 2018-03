„Lieber schön“: Oliver Mommsen, Tanja Wedhorn, Nicola Ransom und Roman Knižka (von links) kommen als Ensemble ins Kleine Haus. Foto: Dirk Schmidt

Delmenhorst. Sind es eigentlich die inneren Werte, die zählen? Oder vor allem Äußerlichkeiten? Um diese Frage geht es in der Komödie „Lieber schön“, die am Sonntag, 4. März, 20 Uhr, in prominenter Besetzung im Kleinen Haus gespielt wird.