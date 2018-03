Delmenhorst. „Schweineglück – Die Live-Show“ heißt das Programm, mit dem Elmar Rassi am Samstag, 3. März, um 20 Uhr in der Divarena gastiert.

Und „Schweineglück“ heißt auch das aktuelle Buch von Rassi, der als Entertainer, Autor und Coach erfolgreich ist. „Unterhaltsam, motivierend, magisch und mit viel Humor geht es um die universellen Glückszutaten, die unser Leben verändern“, heißt es in der Ankündigung.

Elmar Rassi sagt über sich selbst:

„Nachdem meiner Familie und mir nach dem Krieg ein zweites Leben geschenkt wurde, habe ich meine Einstellung zum Leben verändert. Ja, ich habe mich entschlossen glücklich zu sein. Nachdem ich festgestellt habe, dass viele Menschen um mich herum unglücklich zu sein scheinen, obwohl wir in der Fülle leben dürfen, ist in mir eine Leidenschaft entflammt: So viele Menschen wie möglich mit meiner positiven Sicht auf das Leben zu inspirieren.“