Delmenhorst. Im Kleinen Haus sind durch Britta Franke 95 Auszubildende freigesprochen worden. Die Kreishandwerksmeisterin nutzte die Gelegenheit, um ein Stück Kritik loszuwerden.

Es war wie die Übergabe von 95 Goldmedaillen – bloß für Handwerker. Den Bezug zu den olympischen Winterspielen baute gestern Kreishandwerksmeisterin Britta Franke bei der Ausbildungsabschlussfeier der der hiesigen Kreishandwerkerschaft nur allzu gerne ein. 95 frisch gebackene Handwerksgesellen und -gesellinen sprach Franke im Kleinen Haus frei. Doch mit der Übergabe des Gesellenbriefs übte Franke zugleich Kritik.

Tugenden sind nicht uncool

Zunehmend mangele es Auszubildenden an klassischen Tugenden wie Zuverlässigkeit, Rücksichtnahme und Respekt. Diese Klage vernehme Franke von Arbeitgebern immer öfter. An die Betriebe der Handwerkerschaft appellierte Franke: „Wir müssen kommenden Lehrlingen klarmachen, dass diese Tugenden nichts ,Uncooles‘ sind.“ Vielmehr seien sie das Fundament der gesamten Gesellschaft.

„Sie haben es zum Großteil selbst in der Hand“

Leistungsbereitschaft und der Wille zur Übernahme von Verantwortung seien Herzstücke der in Deutschland so erfolgreichen Sozialen Marktwirtschaft und somit eines angemessenen Lebensstandards. Franke appellierte vor zahlreichen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Stadtverwaltung an ebenjene Leistungsbereitschaft der Junghandwerker. „Einsatz zahlt sich aus. Diese Lektion sollten Sie nie vergessen. Sie haben es zum Großteil selbst in der Hand, etwas aus Ihrem Leben und Ihrem Beruf zu machen.“ Dies gelte auch für die Zeit nach dem Erhalt des Gesellenbriefs. „Bleiben sie lernfähig und lernwillig. Seien sie bereit, sich weiterzubilden. Haben Sie stets den Mut zur Veränderung.“

Forderung: Bürokratie abbauen

Auf das Handwerk bezogen betonte Franke, dass die Politik, solle die Branche leistungsfähig bleiben, Hürden wie die überbordende Bürokratie für kleine und mittlere Betriebe abbauen müsse. Franke: „Diese kostet noch immer zu viel Kraft, Aufwand und Geld.“