Feuerwehr Delmenhorst-Süd stößt an Grenzen der Kapazität MEC öffnen

Bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Süd gab es viele Beförderungen. Bernd Gleisberg (vorne) wurde zudem für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr geehrt. Foto: Melanie Hohmann

Delmenhorst. Zwei große Stürme, der Hochhausbrand in Dwoberg, der Brand im Ärztehaus an der Oldenburger Straße: Die Freiwillige Feuerwehr Süd hat im Jahr 2017 viele anstrengende Einsätze absolviert. Zudem stößt die Wehr an Kapazitätsgrenzen.