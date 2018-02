Nach Unfall in Delmenhorst einfach weitergefahren MEC öffnen

Wer Hinweise zu der Unfallflucht geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter (04221) 15590 zu melden. Foto: Michael Gründel

Delmenhorst. Ein vor der Volksbank an der Bremer Straße abgestellter Wagen ist am Samstag in der Zeit zwischen 12.10 bis 12.20 Uhr von einem anderen Auto vermutlich beim Ausparken beschädigt worden.