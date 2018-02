Die niedersächsische Landesregierung hat zusammen mit der kommunalen Büchereizentrale Niedersachsen das Qualitätssicherungs- und Zertifizierungsverfahren „Bibliothek mit Qualität und Siegel“ initiiert. Damit werden die Bibliotheken bei ihrem systematischen Qualitätsverbesserungsprozess unterstützt, dessen Ziel und Ergebnis eine erfolgreiche Zertifizierung und die Verleihung des Gütesiegels „Bibliothek mit Qualität und Siegel“ ist.

Bewusst wurde dabei nicht auf bereits vorhandene universelle Qualitätssicherungsverfahren zurückgegriffen, da sich diese für öffentliche Bibliotheken als zu aufwendig, kostspielig und vor allem als zu wenig relevant für die Bibliothekspraxis erwiesen haben. Orientierung boten vielmehr die in der Bibliothekswelt entwickelten Verfahren wie das der deutsch-sprachigen Bibliotheken in Südtirol, der Kunst-und Museumsbibliotheken in Deutschland und der Lesesäle der Goethe-Institute in Osteuropa.

Mit der Einführung eines Qualitätssiegels für öffentliche Bibliotheken in Niedersachsen sollen deshalb folgende Ziele erreicht werden:

§ Schaffung eines verbindlichen Orientierungsrahmens für den Qualitätsbegriff und die Entwicklung von Qualitätskriterien für öffentliche Bibliotheken unterschiedlicher Größe und Trägerschaft

§ Vermittlung von Methoden zur systematischen Qualitätsverbesserung und -kontrolle

§ Optimierung der für die Nutzer zu erbringenden Leistungen wie auch der bibliotheksinternen Arbeitsabläufe

§ Transfer von „Best Practice“ sowohl beim Vorbereitungsprozess wie beim Auditgespräch

§ Auszeichnung von nachgewiesen qualitätsvoll arbeitenden Bibliotheken als „Bibliothek mit Qualität und Siegel“