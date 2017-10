Angefasst und Handy weggenommen Mann bedrängt Kinder im Zug von Bremerhaven nach Bremen

Bremen. Ein geschätzt 40 Jahre alter Mann soll am Mittwochnachmittag zwei 13-jährige Jungen in einem Regionalexpress auf der Fahrt von Bremerhaven nach Bremen mehrfach angefasst und ein Handy weggenommen haben.

Die Jungen riefen nach Angaben der Bundespolizei um Hilfe. Ein etwa 20 Jahre alter Fahrgast forderte den verwirrt erscheinenden Täter erfolgreich auf, das Handy zurückzugeben. Danach entfernten sich Täter und Helfer.

Eine Frau war ebenfalls auf die Nötigungen aufmerksam geworden. Sie begleitete die Jungen auf den Bahnsteig in Bremen, bis sie von Bundespolizisten befragt wurden. Nach Rücksprache mit den Eltern setzten die Kinder die Fahrt in Richtung Hamburg fort.

Die Bundespolizei sucht nach Zeugen: Der RE 8 fuhr um 15.28 Uhr in Bremerhaven ab und kam um 16.03 Uhr in Bremen an. Die Nötigungen ereigneten sich im vorletzten Wagen auf der unteren Ebene in einer Vierersitzgruppe. Um 16.17 Uhr fuhr der Zug in Richtung Hannover weiter. Es ist unklar, ob der Mann weitergefahren ist. Er soll den Jungen außerdem Drogen zum Kauf angeboten haben.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben: ca. 40 Jahre alt, 175 - 185 cm groß, kurzgelockte graue Haare, eckige Brillengläser, graue Hose, dunkelgrüne Stoffjacke, undeutliche Stimme, zitterige Hände.

Auch der ca. 20-jährige Helfer wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Bremen zu melden. Telefon (04 21) 16 29 95