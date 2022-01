Senioren schlagen Trickdiebe in Bremen in die Flucht

Zwei Trickbetrüger sind am Mittwoch in Bremen ohne Beute geflüchtet, weil Senioren zurecht verdacht schöpften.

Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Bremen. Ein falscher Wasserwerker und eine angebliche Bankmitarbeiterin haben am Mittwoch versucht, an die Ersparnisse von älteren Menschen in Bremen zu gelangen. Sie scheiterten jedoch am Misstrauen der Senioren.

In der Bremer Neustadt gelangte ein falscher Wasserwerker nach Angaben der Polizei gegen 11.30 Uhr in die Wohnung eines älteren Ehepaars. Er gab vor, den Wasserdruck in der Küche überprüfen zu müssen. Dazu sollten die Wasserhähne für eine h